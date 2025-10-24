Уряд шукає €2 млрд на газ: Свириденко заявила про дефіцит через обстріли сховищ

Уряд шукає €2 млрд на газ. Ілюстративне фото: Укртрансгаз

Україна потребує близько двох мільярдів євро для додаткового імпорту природного газу, адже російські обстріли пошкодили частину газових сховищ. Попри те, що в підземних сховищах наразі накопичено 13,2 мільярда кубометрів газу, ситуація залишається напруженою.

Про це 24 жовтня під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає «Суспільне».

За її словами, необхідні кошти планують залучити з двох джерел: внутрішніх резервів і допомоги міжнародних партнерів.

— Внутрішній резерв — мова йде про резервний фонд, з якого ми вчора дійсно виділили кошти, і також це фінансування банківського сектору України діяльності компанії «Нафтогаз», — уточнила очільниця уряду.

Друга частина фінансування передбачає гранти та кредити від партнерів України. Зокрема, уряд веде перемовини з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком.

Вона також повідомила, що Норвегія надає Україні грант у розмірі 150 мільйонів доларів, а Німеччина виділить 60 мільйонів євро до спеціального фонду підтримки енергетичного сектору. Ці кошти спрямують на закупівлю додаткових обсягів газу.

Енергетична ситуація в Україні

Нагадаємо, уночі 3 жовтня російська армія здійснила найпотужніший удар по газовидобувних об’єктах НАК «Нафтогаз України» від початку повномасштабного вторгнення.

Через декілька днів прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що масована атака Росії в ніч проти 10 жовтня стала одним із найбільших сконцентрованих ударів саме по енергетичних об’єктах України. Унаслідок обстрілів зафіксували суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури в кількох регіонах країни.

До цього видання Bloomberg заявляло, що російські удари знищили 60% українського видобутку газу перед зимою. Якщо обстріли триватимуть, Україна може бути змушена імпортувати близько 4,4 мільярда кубометрів газу до кінця березня 2026 року.

Так міністерка енергетики України Світлана Гринчук вже повідомляла, що через обстріли енергетичної інфраструктури Україна збільшить імпорт газу на 30%. При цьому уряд продовжив дію фіксованої ціни на газ для українців ще на рік.

Згодом Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, розповіла, що Союз планує виділити Україні ще €100 мільйонів допомоги для підготовки до зимового періоду.

Нагадаємо, у Миколаєві також готуються до опалювального сезону з урахуванням можливих ударів по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав містян бути готовими до найскладніших сценаріїв, адже російські атаки на енергосистему можуть повторитися. Про це детальніше у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».