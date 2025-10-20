В Міненерго пояснили, як визначають обсяги додаткового імпорту газу для України.Архівне фото: «МикВісті»

Україна змушена буде додатково імпортувати природний газ через втрати власного видобутку. Обсяги імпорту визначаються відповідно до обсягу втрат, спричинених російськими ударами.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, пише «Інтерфакс-Україна».

«Виходимо з реалістичного сценарію. Не можу назвати конкретні цифри, але обсяг імпорту газу співмірний із тим, який ми втрачаємо внаслідок ударів», — зазначив Микола Колісник.

Він додав, що відновлення пошкодженого обладнання триває, а необхідний обсяг імпорту є «досяжним».

Пізніше посадовець погодився з уточненням директора енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, який зазначив, що додатковий імпорт газу може становити близько 2 мільярдів кубічних метрів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова у разі потреби забезпечити себе газом на суму близько 2 мільярдів доларів. За його словами, уряд уже має чітке розуміння, де взяти ці кошти та звідки імпортувати паливо.