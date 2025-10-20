В Міненерго пояснили, як визначають обсяги додаткового імпорту газу для України
Україна змушена буде додатково імпортувати природний газ через втрати власного видобутку. Обсяги імпорту визначаються відповідно до обсягу втрат, спричинених російськими ударами.
Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, пише «Інтерфакс-Україна».
«Виходимо з реалістичного сценарію. Не можу назвати конкретні цифри, але обсяг імпорту газу співмірний із тим, який ми втрачаємо внаслідок ударів», — зазначив Микола Колісник.
Він додав, що відновлення пошкодженого обладнання триває, а необхідний обсяг імпорту є «досяжним».
Пізніше посадовець погодився з уточненням директора енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, який зазначив, що додатковий імпорт газу може становити близько 2 мільярдів кубічних метрів.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова у разі потреби забезпечити себе газом на суму близько 2 мільярдів доларів. За його словами, уряд уже має чітке розуміння, де взяти ці кошти та звідки імпортувати паливо.
Енергетична ситуація в Україні
Нагадаємо, уночі 3 жовтня російська армія здійснила найпотужніший удар по газовидобувних об’єктах НАК «Нафтогаз України» від початку повномасштабного вторгнення.
Через декілька днів прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що масована атака Росії в ніч проти 10 жовтня стала одним із найбільших сконцентрованих ударів саме по енергетичних об’єктах України. Унаслідок обстрілів зафіксували суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури в кількох регіонах країни.
До цього видання Bloomberg заявляло, що російські удари знищили 60% українського видобутку газу перед зимою. Якщо обстріли триватимуть, Україна може бути змушена імпортувати близько 4,4 мільярда кубометрів газу до кінця березня 2026 року.
Так міністерка енергетики України Світлана Гринчук вже повідомляла, що через обстріли енергетичної інфраструктури Україна збільшить імпорт газу на 30%. При цьому уряд продовжив дію фіксованої ціни на газ для українців ще на рік.
Згодом Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, розповіла, що Союз планує виділити Україні ще €100 мільйонів допомоги для підготовки до зимового періоду.
Нагадаємо, у Миколаєві також готуються до опалювального сезону з урахуванням можливих ударів по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав містян бути готовими до найскладніших сценаріїв, адже російські атаки на енергосистему можуть повторитися. Про це детальніше у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».
