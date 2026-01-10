У Миколаєві майже 130 абонентів залишилися без газу через потрапляння води в газопровід

Ремонт на газмережі. Ілюстративне фото: МикВісті

Вдруге за січень у Миколаєві в газопровід багатоквартирного будинку потрапила вода. Через аварійну ситуацію на вулиці Євгена Логінова без газопостачання залишилися майже 130 абонентів.

Про це повідомили в Миколаївській філії «Газмережі».

За даними компанії, аварія сталася через самовільні дії одного з мешканців, який намагався самостійно замінити газове обладнання. В результаті вода потрапила в газопровід, що призвело до відключення газу для значної частини будинку.

Для відновлення газопостачання фахівцям необхідно провести комплекс технічних робіт: очистити газопровід від води, вологи та конденсату, перевірити систему на герметичність та встановити нові газові лічильники.

У «Газмережах» наголошують, що газ буде подано лише після перевірки газових приладів у кожній квартирі та підтвердження відсутності води в системі.

«Усі витрати, пов’язані з ліквідацією аварії, має відшкодувати винуватець», — зазначили у компанії.

Зазначимо, що на початку січня 30 абонентів одного з багатоквартирних будинків по вулиці Євгена Логінова залишились без газопостачання. Причиною відключення стала також вода в газопроводі.

Нагадаємо, у Миколаєві перенесли заплановані ремонтні роботи на газорозподільних мережах, які мали розпочатися з 08:00 12 січня та тривати до 16:00 16 січня.