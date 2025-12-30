Найнижчий рівень за 50 років: експорт російського газу до ЄС скоротився на 44%

Експорт російського газу до ЄС скоротився на 44%. Ілюстраційне фото: getty images

У 2025 році експорт трубопровідного газу з Росії до країн Європейського Союзу зменшився на 44% і досяг найнижчого рівня з середини 1970-х років.

Про це пише Reuters.

Скорочення обсягів відбулося після припинення транзиту російського газу через територію України, а також на тлі курсу ЄС на повну відмову від імпорту російських енергоносіїв. У Брюсселі раніше заявляли про намір повністю припинити закупівлю російського газу до кінця 2027 року, щоб зменшити енергетичну залежність від РФ та обмежити фінансування її війни проти України.

За оцінками Reuters, у 2025 році «Газпром» поставив до Європи близько 18 мільярдів кубометрів газу. Усі ці обсяги транспортувалися через підводний газопровід «Турецький потік», який наразі залишається єдиним маршрутом постачання російського трубопровідного газу до ЄС.

У матеріалі зазначається, що це найнижчий рівень експорту з початку 1970-х років. Для порівняння, за даними самого «Газпрому», у 1975 році Радянський Союз експортував до Європи 19,3 мільярдів кубометрів газу.

Водночас агентство нагадує, що у 2018–2019 роках експорт російського газу до Європи перевищував 175–180 млрд кубометрів на рік і приносив «десятки мільярдів доларів доходу» як «Газпрому», так і російському бюджету.

Reuters також зазначає, що Росія продовжує постачати газ до Європи у вигляді скрапленого природного газу (СПГ) танкерами і наразі є другим за обсягами постачальником газу до ЄС після Сполучених Штатів.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 22 грудня ухвалила рішення продовжити економічні санкції проти Росії ще на шість місяців. Обмежувальні заходи діятимуть до 31 липня 2026 року.