Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії ще на пів року

Фото: Valerio Rosati/Zoonar/picture alliance

Рада Європейського Союзу 22 грудня ухвалила рішення продовжити економічні санкції проти Росії ще на шість місяців. Обмежувальні заходи діятимуть до 31 липня 2026 року.

Як повідомили в пресслужбі Ради ЄС, йдеться про санкції, які ЄС запровадив уперше у 2014 році після початку російської агресії проти України. Після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року перелік обмежень суттєво розширили.

Чинні санкції охоплюють ключові галузі російської економіки. Зокрема, вони передбачають обмеження у сфері торгівлі, фінансів, енергетики, транспорту, промисловості, технологій і товарів подвійного призначення, а також заборону на постачання предметів розкоші.

Окрім цього, діє заборона на імпорт і транспортування морським шляхом сирої нафти та окремих нафтопродуктів з росії до країн ЄС. Також кілька російських банків залишаються відключеними від системи SWIFT, а діяльність низки прокремлівських медіа в Євросоюзі призупинена.

У Раді ЄС наголошують, що запроваджені механізми дозволяють не лише зберігати санкційний тиск, а й протидіяти спробам їх обходу.

Слід зазначити, що Європейський Союз продовжив дію санкцій проти Росії, запроваджених через її гібридні загрози, ще на рік — до 9 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, Європейський Союз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації, до якого вперше включено заборону на імпорт російського зрідженого природного газу.