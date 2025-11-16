Одеса стане ключовою точкою для постачання газу з Греції в Україну

Греція постачатиме газ в Україну через Одесу. Фото: novynarnia.com, ілюстративне

Президент Володимир Зеленський повідомив про досягнення угоди з Грецією щодо оперативного постачання газу для покриття дефіциту, який виник через російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Про це глава держави заявив під час спільної пресконференції в Афінах із премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, пише «Європейська правда»

Володимир Зеленський назвав домовленість «надзвичайно важливою», наголосивши, що на тлі постійних обстрілів Україна потребує додаткових обсягів імпортного газу. За його словами, постачання з Греції розпочнеться вже у січні 2026 року.

Крім того, Київ і Афіни уклали довгострокову угоду про імпорт скрапленого природного газу зі Сполучених Штатів. Поставки здійснюватимуться через енергетичний маршрут, який поєднує грецький Александруполіс з Одесою.

Кіріакос Міцотакіс підкреслив, що цей маршрут стане ключовою «енергетичною артерією», а Греція виступить вузлом для постачання американського СПГ до країн Центральної та Східної Європи.

Енергетична ситуація в Україні

Нагадаємо, уночі 3 жовтня російська армія здійснила найпотужніший удар по газовидобувних об’єктах НАК «Нафтогаз України» від початку повномасштабного вторгнення.

Через декілька днів прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що масована атака Росії в ніч проти 10 жовтня стала одним із найбільших сконцентрованих ударів саме по енергетичних об’єктах України. Унаслідок обстрілів зафіксували суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури в кількох регіонах країни.

До цього видання Bloomberg заявляло, що російські удари знищили 60% українського видобутку газу перед зимою. Якщо обстріли триватимуть, Україна може бути змушена імпортувати близько 4,4 мільярда кубометрів газу до кінця березня 2026 року.

Також міністерка енергетики України Світлана Гринчук вже повідомляла, що через обстріли енергетичної інфраструктури Україна збільшить імпорт газу на 30%. При цьому уряд продовжив дію фіксованої ціни на газ для українців ще на рік.

Згодом Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, розповіла, що Союз планує виділити Україні ще €100 мільйонів допомоги для підготовки до зимового періоду.

Нагадаємо, у Миколаєві також готуються до опалювального сезону з урахуванням можливих ударів по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав містян бути готовими до найскладніших сценаріїв, адже російські атаки на енергосистему можуть повторитися. Про це детальніше у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».