У Миколаєві оновили перелік Пунктів Незламності: 25 локацій у різних районах
- Аліна Квітко
11:49, 10 вересня, 2025
У Миколаєві цьогоріч працюватимуть 25 пунктів незламності у школах, садках і будинках культури на випадок блекаутів.
Оновлений перелік закладів затвердили 10 вересня на засіданні виконкому, пишуть «МикВісті».
Міські територіальні центри соцобслуговування:
- Заводський район — вул. Ковальська (Кузнецька), 83
- Інгульський район — вул. 12 Поздовжня, 50-А
- Корабельний район — вул. Металургів, 8/4
- Центральний район — вул. Шевченка, 19-А
Гімназії:
- №16 (вул. Христо Ботєва, 41)
- №61 (вул. Михайла Козлова (Олександра Матросова), 2)
- №33 (вул. Океанівська, 12)
- №27 (вул. Олександра Янати, 70)
- №26 (вул. Віталія Бохонка (Чайковського), 11-А)
- №12 (вул. 1 Екіпажна, 2)
Будинки культури:
- Матвіївський (вул. Матвіївська, 1)
- Великокорениський (вул. Миколаївських десантників, 4)
- Кульбакінський будинок культури (вул. Райдужна, 38)
- Міський палац культури «Молодіжний» (вул. Театральна, 1)
Дитсадки:
- №71 (вул. Віталія Бохонка (Чайковського), 16)
- №127 (пр. Миру, 27-Г)
- №84 (пр. Героїв України, 57-А)
- №93 (пр. Богоявленський, 24/1)
- №123 (вул. Радісна, 4)
- №12 (вул. Лазурна, 22)
- №110 (вул. Рибна, 4)
Спортивні школи:
- ДЮСШ олімпійського резерву №4 (вул. Генерала Олекси Алмазова (Карпенка), 40-А)
- ДЮСШ №1 (вул. Театральна, 41-А)
Початкова школа №21 (вул. Молдавська, 7, Мала Корениха)
Центральна міська бібліотека для дорослих ім. М. Кропивницького (вул. Марка Кропивницького (Потьомкінська), 143-А)
Нагадаємо, восени 2024 року Миколаїв пережив тривалі відключення світла через обстріли енергетичної інфраструктури. Для містян запускали додаткові автобуси та тролейбуси з автономним ходом, котельні працювали на генераторах, а частина точок видачі води — в аварійному режимі. Один із «Пунктів незламності» того часу прийняв понад 1000 людей за день, ще кілька пунктів розгортали рятувальники.
