У Миколаєві оновили перелік Пунктів Незламності: 25 локацій у різних районах

Робота «Пунктів незламності» у Миколаєві під час блекауту у 2024 році. Фото: архів «МикВісті»

У Миколаєві цьогоріч працюватимуть 25 пунктів незламності у школах, садках і будинках культури на випадок блекаутів.

Оновлений перелік закладів затвердили 10 вересня на засіданні виконкому, пишуть «МикВісті».

Міські територіальні центри соцобслуговування:

Гімназії:

Будинки культури:

Дитсадки:

Спортивні школи:

Початкова школа №21 (вул. Молдавська, 7, Мала Корениха)

Центральна міська бібліотека для дорослих ім. М. Кропивницького (вул. Марка Кропивницького (Потьомкінська), 143-А)

Нагадаємо, восени 2024 року Миколаїв пережив тривалі відключення світла через обстріли енергетичної інфраструктури. Для містян запускали додаткові автобуси та тролейбуси з автономним ходом, котельні працювали на генераторах, а частина точок видачі води — в аварійному режимі. Один із «Пунктів незламності» того часу прийняв понад 1000 людей за день, ще кілька пунктів розгортали рятувальники.