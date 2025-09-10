Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    10 вересня, 2025

  • 23.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 10 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 23.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві оновили перелік Пунктів Незламності: 25 локацій у різних районах

Робота «Пунктів незламності» у Миколаєві під час блекауту у 2024 році. Фото: архів «МикВісті»Робота «Пунктів незламності» у Миколаєві під час блекауту у 2024 році. Фото: архів «МикВісті»

У Миколаєві цьогоріч працюватимуть 25 пунктів незламності у школах, садках і будинках культури на випадок блекаутів. 

Оновлений перелік закладів затвердили 10 вересня на засіданні виконкому, пишуть «МикВісті». 

Міські територіальні центри соцобслуговування:

  • Заводський район — вул. Ковальська (Кузнецька), 83
  • Інгульський район — вул. 12 Поздовжня, 50-А
  • Корабельний район — вул. Металургів, 8/4
  • Центральний район — вул. Шевченка, 19-А

Гімназії:

  • №16 (вул. Христо Ботєва, 41)
  • №61 (вул. Михайла Козлова (Олександра Матросова), 2)
  • №33 (вул. Океанівська, 12)
  • №27 (вул. Олександра Янати, 70)
  • №26 (вул. Віталія Бохонка (Чайковського), 11-А)
  • №12 (вул. 1 Екіпажна, 2)

Будинки культури:

  • Матвіївський (вул. Матвіївська, 1)
  • Великокорениський (вул. Миколаївських десантників, 4)
  • Кульбакінський будинок культури (вул. Райдужна, 38)
  • Міський палац культури «Молодіжний» (вул. Театральна, 1)

Дитсадки:

  • №71 (вул. Віталія Бохонка (Чайковського), 16)
  • №127 (пр. Миру, 27-Г)
  • №84 (пр. Героїв України, 57-А)
  • №93 (пр. Богоявленський, 24/1)
  • №123 (вул. Радісна, 4)
  • №12 (вул. Лазурна, 22)
  • №110 (вул. Рибна, 4)

Спортивні школи:

  • ДЮСШ олімпійського резерву №4 (вул. Генерала Олекси Алмазова (Карпенка), 40-А)
  • ДЮСШ №1 (вул. Театральна, 41-А)

Початкова школа №21 (вул. Молдавська, 7, Мала Корениха)

Центральна міська бібліотека для дорослих ім. М. Кропивницького (вул. Марка Кропивницького (Потьомкінська), 143-А)

Нагадаємо, восени 2024 року Миколаїв пережив тривалі відключення світла через обстріли енергетичної інфраструктури. Для містян запускали додаткові автобуси та тролейбуси з автономним ходом, котельні працювали на генераторах, а частина точок видачі води — в аварійному режимі. Один із «Пунктів незламності» того часу прийняв понад 1000 людей за день, ще кілька пунктів розгортали рятувальники.

Реклама

Читайте також:

новини

Заступник мера Миколаєва відмовився відповідати на питання по своєму профілю: «Це до Личко»

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на харчування в школах: їжа холодна, а порції занадто малі

Даріна Мельничук
новини

Миколаївського прокурора звільнили з посади за непристойні пропозиції та вимагання $5 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

Суд у Миколаєві виправдав колишнього селищного голову, якого звинувачували у розтраті ₴324 тис. на ремонті стадіону

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві шукають підрядника для демонтажу під’їзду, де вибухнув газ: роботи обійдуться у ₴4,5 млн

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Цьогоріч у Миколаєві нарахували 5500 безпритульних собак

Туристичний збір в Україні за півроку сягнув ₴142,6 млн — Миколаїв отримав лише ₴810 тис

2 години тому

Освіта попри руїни: як працюють модульні школи на Миколаївщині

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay