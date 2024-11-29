Почалось заживлення: Кім про блекаут на Миколаївщині

Станом на 12:00 29 листопада на Миколаївщини почали заживлювати споживачів електроенергії.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За словами очільника області, сьогодні буде діяти графік: 2 години зі світлом, 4 години без.

«Почалося заживлення. Поки буде 2 години світло/ 4 не буде. Завтра можливо покращимо», — написав він.

Реклама

В ефірі телемарафону він також повідомив, чому так і не вдалось заживити більшу частину Миколаївської області вчора.

— Ми почали вчора заживлювати систему, відновились. Але через надмірне споживання сталась ще одна аварія. На зараз її виправили. Зараз починаємо відновлювати світло. Очікуємо графіки поки що 2 години світло є, 4 немає. Ліміти у нас невеликі, але ми будемо збільшувати, щоб уникнути перевантаження системи. Це стосується також і лінії на Херсон, - сказав Віталій Кім.

Як відомо, Миколаїв і 70% області вже понад добу залишаються без електропостачання через наслідки масованого ракетного обстрілу, що стався в ніч на 28 листопада.

Раніше Укренерго повідомило, що заживити Миколаївщину планують до кінця доби 29 листопада.

Як Миколаїв адаптується до ситуації

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

Попри відключення електроенергії, у Миколаєві запроваджено низку заходів для забезпечення стабільної життєдіяльності, про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Громадський транспорт: для зручності жителів додатково запустили два автобуси за маршрутом №79 (Велам — Варварівській міст), а також один автобус, що курсує за подовженим маршрутом №91 (Мкрн. Намив — ЖК «Рівʼєра»).

Крім того, на маршрути вийшли тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів.

Отже, тролейбуси курсуватимуть в наступних напрямках:

1. Ст. «Миколаїв-Вантажний» — м/н Північний (курсуватиме 4 одиниці тролейбусів):

від ст. «Миколаїв-Вантажний»: 6:45, 7:05, 7:25, 7:45;

з м/н Північний: 7:10, 7:30, 7:50, 8:10.

2. Пушкінське кільце — м/н Намив (курсуватиме 5 одиниць тролейбусів):

від Пушкінського кільця: 6:30, 6:45, 7:00, 7:20, 7:40;

з кінцевої Ліски: 7:05, 7:20, 7:35, 7:55, 8:15.

3. Пушкінське кільце — Площа Перемоги (курсуватиме 5 одиниць тролейбусів):

від Пушкінського кільця: 6:35, 6:55, 7:15, 7:40, 8:00;

з Площі Перемоги: 7:00, 7:20, 7:40, 8:05, 8:25.

Проте, у разі застосування графіків відключень з інтервалом 4 години відключень — трамваї курсувати не будуть.

Опалення: Миколаївській ТЕЦ попереджають про можливі труднощі з ефективністю опалення в житлових будинках. У системах опалення можуть утворюватися повітряні пробки, що ускладнює подачу тепла в оселі.

Зокрема, ОСББ, ЖЕКи та управляючі компанії закликають оперативно вжити заходів для розповітрювання внутрішньобудинкових систем опалення, аби забезпечити ефективну роботу котлів.

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» інформує, що вночі всі великі районні та квартальні котельні працювали, забезпечуючи теплом містян. Упродовж дня обʼєкти продовжать роботу на генераторах з можливими технічними перервами. Мешканців закликають поставитися до ситуації з розумінням і пам’ятати, хто є реальним винуватцем нинішніх обставин.

Точки видачі води: під час відсутності електроенергії частина точок, де видають очищену воду, працює в аварійному режимі за допомогою генераторів.

З 8:00 до 11:00, з 17:00 до 20:00

просп. Героїв України, 85А 8:00-11:00 17:00-20:00

вул. Озерна, 33А

вул. Втората, 34

вул. Шевченка, 38

вул. Торгова, 72

провулок Парусний, 3А

вул. Озерна, 5В

вул. Ігоря Бедзая (Чкалова), 80

вул. Артилерійська, 7

вул. Олега Григор’єва, 6А

вул. Гарнізонна, 10 ( Велика Корениха)

просп. Корабелів, 22

вул. Лагерна, 1

просп. Корабелів, 4А

вул. Корабелів, 6

вул. Ігоря Бедзая (Чкалова), 118А

вул. 1-Екіпажна, 4

вул. Океанівська, 42

вул. Генерала Олекси Алмазова (Генерала Карпенка), 79

вул. Погранична,13

вул. Лазурна, 22

вул. Севастопольська, 43А

просп. Богоявленський, 24/1

вул. Курортна, 1

вул. Громадянська, 48Б

вул. Віталія Бохонка (Чайковського), 24

вул. Бузький бульвар, 1

вул. Озерна, 13

З 6:00 до 20:00

вул. Генерала Олекси Алмазова (Генерала Карпенка), 40Б

вул. Євгена Єщенка (Андреєва-Палагнюка), 17

З 6:00-10:00, З 18:00 до 22:00

вул. Курортна, 11А

просп. Героїв України,21А-1

вул. Передова, 69К

вул. Малко-Тирнiвська,1А

вул. Херсонське шосе, 40К

вул. Казарського,2К

вул. Миколаївська, 5А

просп. Героїв України,91-к

вул. 2 Екiпажна, 4-i

вул. Безіменна, 91-в

пров.Транспортний,6/2

вул. Листопадова,1-к

вул. Дачна,7-б

вул. Генерала Олекси Алмазова (Генерала Карпенка),51-а

пров.Полярний,2-к

вул. Миколаївська,34-б

вул. Китобоїв,7-а

вул. Бiла,71

вул. Корабелів,2А-к

вул. Медиків (Глинки), 8-к

вул. Колодязна,10-в

вул. Колодязна,15-в

вул. 6 Слободская, 45

вул. Колодязна, 3б

вул. Янтарна, 67-в

вул. Рибна ,1-і

вул. Ігоря Бедзая (Чкалова), 215-д

просп. Центральний 267-б

вул. Троїцька ,222-к

вул. Космонавтів 144-к

просп. Миру, 25-к

просп. Центральний, 171

вул. Євгенія Логінова (Крилова), 50І

просп. Центральний 21-к

просп. Богоявленський, 22

вул. Генерала Олекси Алмазова (Генерала Карпенка), 20-а

Системи оповіщення: через російські атаки на Миколаївщині блекаут, тому рятувальники сповіщають про повітряну тривогу через гучномовці. Вони пересуваються містом та районами області, щоб охопити якомога більше людей, забезпечуючи інформування в умовах відсутності зв’язку та електропостачання.

«Пункти Незламності»: станом на 29 листопада, через відсутність електроенергії понад добу в Миколаєві зростає кількість відвідувачів у «Пунктах незламності». Люди приходять зарядити техніку, зігрітися та попрацювати, оскільки в місті перебої з мобільним звʼязком та інтернетом.

Адрес наразі працюючих пунктів:

вул. Райдужна, 38

вул. Рибна, 4

вул. Театральна, 1

вул. Марка Кропивницького

(вул. Потьомкінська), 143-А

вул. Ковальська (вул. Кузнецька), 83

вул. 12 Поздовжня, 50-А

вул. Металургів, 8/4

вул. Шевченка, 19-А

вул. Христо Ботєва, 41

вул. Михайла Козлова (вул. Олександра Матросова), 2

вул. Матвіївська, 1

вул. Миколаївських десантників, 4 (Велика Корениха)

вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 16

пр. Миру, 27-Г

пр. Героїв України, 57-А

вул. Молдавська,7 (Мала Корениха)

пр. Богоявленський, 24/1

вул. Океанівська, 12

вул. Олександра Янати, 70

вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 11-А

вул. 1 Екіпажна, 2

вул. Радісна, 4

вул. Лазурна, 22

вул. Генерала Олекси Алмазова (вул. Генерала Карпенка), 40-А

вул. Театральна, 41-А

вул. Лазурна, 4-Г

Також «Миколаївелектротранс» відкрили Пункт незламності на базі КП:

Євгена Єщенка, 17.

Раніше «Укренерго» повідомляло, що 29 листопада в Україні діятимуть нові графіки обмеження електропостачання:

00:00 - 06:00 — одна черга відключень;

— одна черга відключень; 06:00 - 14:00 — дві черги;

— дві черги; 14:00 - 18:00 — три черги;

— три черги; 18:00 - 22:00 — дві черги;

— дві черги; 22:00 - 24:00 — одна черга.

Нагадаємо, що школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

Читайте також репортаж «МикВісті»: «Більше доби без світла: як працюють «Пункти незламності» у Миколаєві».