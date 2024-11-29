Більше доби без світла: як працюють «Пункти незламності» у Миколаєві

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

Через відсутність електроенергії понад добу в Миколаєві зростає кількість відвідувачів у «Пунктах незламності». Люди приходять зарядити техніку, зігрітися та попрацювати, оскільки в місті перебої з мобільним звʼязком та інтернетом.

Журналісти «МикВісті» відвідали один із «Пунктів незламності», який розгорнули рятувальники ДСНС, щоб дізнатися, як він працює та які послуги доступні для жителів міста.

— У нас на Театральній не було світла з шостої ранку 28 листопада. Вчора я не користувалася пунктами незламності, бо маю зарядну станцію, але її вистачило лише на один день. Сьогодні зранку вже почала шукати, де можна підзарядитися. Про цей пункт дізналася від брата, він пожежник, я знаю, що вони розгортають такі пункти, — розповіла одна з відвідувачок, Анастасія.

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

Жінка зазначила, що спочатку шукала найближчий пункт, але той виявився зачиненим.

— Я знайшла адреси пунктів у телеграм-каналі міського голови. Ближчий пункт був на проспекті Богоявленському, 24/1. Казали, що там можна набирати воду навіть без світла. Ми прийшли, але там нічого не працювало. Нам сказали, що вчора намагалися хоча б воду запустити, але генератор не працює, — додала Анастасія.

Зараз вона перебуває в пункті з 8:40 і розповідає, що людей стає все більше. За її словами, не всім вистачає розеток для зарядки пристроїв.

— Тут комфортно, тепло, ніде не протягає. Єдине, що не вистачає розеток. Але ми вже досвідчені, беремо з собою подовжувачі. Вранці було небагато людей, але після дев’ятої їх стало більше, — зазначила жінка.

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

Лейтенант служби цивільного захисту, начальник караулу пожежної частини Кирило Пономарьов розповів, що наразі в «Пункті незламності» перебуває близько 30 людей, але готові прийняти більше.

— Вчора ми здебільшого проводили підготовчі роботи: встановлювали намет, приносили меблі, подовжувачі. Зараз люди можуть обігрітися, зарядити гаджети, скористатися інтернетом через Starlink, випити чай або каву. Сьогодні найбільше людей за ці два дні — близько 30 осіб. Ввечері був ще більший ажіотаж, бо у всіх почали розряджатися пристрої, — зазначив рятувальник.

За словами Кирила Пономарьова, пункт працює цілодобово, навіть попри комендантську годину.

— Наразі ми працюємо цілодобово. Графік може змінюватися, але поки що працюємо навіть під час комендантської години, — додав він.

Нагадаємо, що ознайомитись із адресами можна через портал «Дія», у розділі «Незламність». У застосунку розміщені адреси не лише пунктів незламності ДСНС, але й інших органів виконавчої влади.

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

Зазначимо, що у вересні цього року у Миколаєві оновили список пунктів незламності. Дізнатися, де знаходиться найближчий такий пункт можна за посиланням.

Підзарядити гаджети також можна у відділеннях Нової пошти. Щоб знайти найближче відділення, скористайтеся сайтом або додатком Нової пошти.

Стан енергетики 29 листопада

Станом на 8 ранку 70% Миколаївщини, зокрема і Миколаїв, знаходились без світла.

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Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що енергетики виявили місце, у якому внаслідок російських атак обірвалась енергомережа. Її відновлення та подача світла займе близько двох годин. Зокрема, у Миколаєві курсуватимуть додатково два автобуси по маршруту №79 та один за подовженим маршрутом №91.

Раніше «Укренерго» повідомляло, що 29 листопада в Україні діятимуть нові графіки обмеження електропостачання:

00:00 - 06:00 — одна черга відключень;

— одна черга відключень; 06:00 - 14:00 — дві черги;

— дві черги; 14:00 - 18:00 — три черги;

— три черги; 18:00 - 22:00 — дві черги;

— дві черги; 22:00 - 24:00 — одна черга.

Обстріл України 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.