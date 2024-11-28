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Які точки видачі води працюватимуть під час відключень світла у Миколаєві: адреси

Точка видачі очищеної води у Миколаєві, фото: Миколаївська ОВАТочка видачі очищеної води у Миколаєві, фото: Миколаївська ОВА

Під час відключень електроенергії у Миколаєві частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі. 

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов.

Точки видачі води під час відключень світла працюватимуть за наступним графіком: з 06:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.

— Вони зможуть працювати без світла. Є затверджений перелік точок, які працюють навіть у випадку відключень електроенергії. Є графік роботи. Є 36 точок, які на балансі облтеплоенерго, вони будуть працювати в аварійному режимі. Тобто з 6 ранку до 10 ранку і з 6 вечора до 10 вечора, – сказав Микола Логвінов.

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У водоканалі опублікували перелік адрес, де точки видачі очищеної води працюватимуть в аварійному режимі. 

Інгульський район:

  • провулок Полярний, 2-к;
  • вулиця Китобоїв, 7-а;
  • вулиця Передова, 69-к;
  • вулиця Миколаївська, 34-б;
  • проспект Миру, 25-к;
  • вулиця Космонавтів, 144-к;
  • вулиця Казарського, 2-к;
  • вулиця Листопадова, 1-к;
  • вулиця Троїцька, 222-к;
  • вулиця Миколаївська, 5-а;
  • вулиця Херсонське шосе, 40-к;
  • вулиця. 12 Повздовжня, 3;
  • вулиця Кобера, 15-б.

Заводський район:

  • провулок Транспортний, 6/2;
  • вулиця Генерала Олекси Алмазова (Генерала Карпенка), 51-а;
  • вулиця Євгенія Логінова (Крилова), 50-і;
  • вулиця Генерала Олекси Алмазова (Генерала Карпенка), 20-а;
  • вулиця Бiла, 71;
  • вулиця Дачна, 7-б;
  • вулиця Лазурна, 30;
  • вулиця Курортна, 11.

Корабельний район:

  • проспект Корабелів, 2-а;
  • вулиця Янтарна, 67-в;
  • вулиця Рибна, 1-і;
  • вулиця Самойловича, 30-д;
  • вулиця Медиків (Глинки), 8-к;
  • вулиця Океанівська, 58;
  • вулиця Д. Яворницького, 2-в.

Центральний район:

  • вулиця Оберегова, 6-б;
  • вулиця Безіменна, 91-в;
  • вулиця Колодязна, 15-в;
  • вулиця 2 Екіпажна, 4-і;
  • проспект Героїв України, 21-а;
  • проспект Героїв України, 91-к;
  • вулиця Марка Кропивницького (Потьомкінська), 131-в;
  • вулиця Колодязна, 10-в;
  • вулиця Ігоря Бедзая (Чкалова), 215-д;
  • вулиця Малко-Тирнiвська, 1-а;
  • проспект Центральний, 267-б;
  • вулиця Колодязна, 3-б;
  • вулиця Корабелів, 14;
  • вулиця 3 Слобідська, 51.

Обстріл енергетики 28 листопада 

Російські війська зранку, 28 листопада, атакували Україну ракетами та ударними дронами. Вибухи пролунали у декількох областях, зокерма – на Миколаївщині

Через це в області ввели екстрені відключення електроенергії. А надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» у Миколаївській області.

Водночас у Миколаєві не курсують тролейбуси та трамваї, а на «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91. 

У коментарі «МикВісті» перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, наскільки місто підготовлене до можливого блекауту.

В «Миколаївоблтеплоенерго» готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами. 

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