Які точки видачі води працюватимуть під час відключень світла у Миколаєві: адреси

Точка видачі очищеної води у Миколаєві, фото: Миколаївська ОВА

Під час відключень електроенергії у Миколаєві частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов.

Точки видачі води під час відключень світла працюватимуть за наступним графіком: з 06:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.

— Вони зможуть працювати без світла. Є затверджений перелік точок, які працюють навіть у випадку відключень електроенергії. Є графік роботи. Є 36 точок, які на балансі облтеплоенерго, вони будуть працювати в аварійному режимі. Тобто з 6 ранку до 10 ранку і з 6 вечора до 10 вечора, – сказав Микола Логвінов.

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У водоканалі опублікували перелік адрес, де точки видачі очищеної води працюватимуть в аварійному режимі.

Інгульський район:

провулок Полярний, 2-к;

вулиця Китобоїв, 7-а;

вулиця Передова, 69-к;

вулиця Миколаївська, 34-б;

проспект Миру, 25-к;

вулиця Космонавтів, 144-к;

вулиця Казарського, 2-к;

вулиця Листопадова, 1-к;

вулиця Троїцька, 222-к;

вулиця Миколаївська, 5-а;

вулиця Херсонське шосе, 40-к;

вулиця. 12 Повздовжня, 3;

вулиця Кобера, 15-б.

Заводський район:

провулок Транспортний, 6/2;

вулиця Генерала Олекси Алмазова (Генерала Карпенка), 51-а;

вулиця Євгенія Логінова (Крилова), 50-і;

вулиця Генерала Олекси Алмазова (Генерала Карпенка), 20-а;

вулиця Бiла, 71;

вулиця Дачна, 7-б;

вулиця Лазурна, 30;

вулиця Курортна, 11.

Корабельний район:

проспект Корабелів, 2-а;

вулиця Янтарна, 67-в;

вулиця Рибна, 1-і;

вулиця Самойловича, 30-д;

вулиця Медиків (Глинки), 8-к;

вулиця Океанівська, 58;

вулиця Д. Яворницького, 2-в.

Центральний район: