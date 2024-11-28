Які точки видачі води працюватимуть під час відключень світла у Миколаєві: адреси
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- Юлія Бойченко
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12:03, 28 листопада, 2024
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Під час відключень електроенергії у Миколаєві частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.
Про це у коментарі «МикВісті» повідомив директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов.
Точки видачі води під час відключень світла працюватимуть за наступним графіком: з 06:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.
— Вони зможуть працювати без світла. Є затверджений перелік точок, які працюють навіть у випадку відключень електроенергії. Є графік роботи. Є 36 точок, які на балансі облтеплоенерго, вони будуть працювати в аварійному режимі. Тобто з 6 ранку до 10 ранку і з 6 вечора до 10 вечора, – сказав Микола Логвінов.
У водоканалі опублікували перелік адрес, де точки видачі очищеної води працюватимуть в аварійному режимі.
Інгульський район:
- провулок Полярний, 2-к;
- вулиця Китобоїв, 7-а;
- вулиця Передова, 69-к;
- вулиця Миколаївська, 34-б;
- проспект Миру, 25-к;
- вулиця Космонавтів, 144-к;
- вулиця Казарського, 2-к;
- вулиця Листопадова, 1-к;
- вулиця Троїцька, 222-к;
- вулиця Миколаївська, 5-а;
- вулиця Херсонське шосе, 40-к;
- вулиця. 12 Повздовжня, 3;
- вулиця Кобера, 15-б.
Заводський район:
- провулок Транспортний, 6/2;
- вулиця Генерала Олекси Алмазова (Генерала Карпенка), 51-а;
- вулиця Євгенія Логінова (Крилова), 50-і;
- вулиця Генерала Олекси Алмазова (Генерала Карпенка), 20-а;
- вулиця Бiла, 71;
- вулиця Дачна, 7-б;
- вулиця Лазурна, 30;
- вулиця Курортна, 11.
Корабельний район:
- проспект Корабелів, 2-а;
- вулиця Янтарна, 67-в;
- вулиця Рибна, 1-і;
- вулиця Самойловича, 30-д;
- вулиця Медиків (Глинки), 8-к;
- вулиця Океанівська, 58;
- вулиця Д. Яворницького, 2-в.
Центральний район:
- вулиця Оберегова, 6-б;
- вулиця Безіменна, 91-в;
- вулиця Колодязна, 15-в;
- вулиця 2 Екіпажна, 4-і;
- проспект Героїв України, 21-а;
- проспект Героїв України, 91-к;
- вулиця Марка Кропивницького (Потьомкінська), 131-в;
- вулиця Колодязна, 10-в;
- вулиця Ігоря Бедзая (Чкалова), 215-д;
- вулиця Малко-Тирнiвська, 1-а;
- проспект Центральний, 267-б;
- вулиця Колодязна, 3-б;
- вулиця Корабелів, 14;
- вулиця 3 Слобідська, 51.
Обстріл енергетики 28 листопада
Російські війська зранку, 28 листопада, атакували Україну ракетами та ударними дронами. Вибухи пролунали у декількох областях, зокерма – на Миколаївщині.
Через це в області ввели екстрені відключення електроенергії. А надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» у Миколаївській області.
Водночас у Миколаєві не курсують тролейбуси та трамваї, а на «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.
У коментарі «МикВісті» перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, наскільки місто підготовлене до можливого блекауту.
В «Миколаївоблтеплоенерго» готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.
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