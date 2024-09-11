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У Миколаєві оновили список пунктів незламності

У Миколаєві оновили список пунктів незламності для екстрених ситуацій. Архівне фото: «МикВісті»У Миколаєві оновили список пунктів незламності для екстрених ситуацій. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві оновили список пунктів незламності, де жителі можуть підзарядити гаджети, скористатися інтернетом чи зігрітися у разі тривалого аварійного відключення електроенергії.

Відповідне рішення було прийнято у середу, 11 вересня, під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті». 

Наразі в місті діють понад 25 таких пунктів, розташованих у різних районах для зручності жителів.

Корабельний район:

  • Кульбакінський будинок культури (вул. Райдужна, 38)
  • Дитсадок №110 (вул. Рибна, 4)
  • Міський територіальний центр соціального обслуговування (вул. Металургів, 8/4)
  • Дитсадок №93 (пр. Богоявленський, 24/1)
  • Гімназія №33 (вул. Океанівська, 12)

Заводський район:

  • Міський територіальний центр соціального обслуговування (вул. Ковальська, 83)
  • Початкова школа №21 (вул. Молдавська, 7)
  • Дитсадок №123 (вул. Радісна, 4)
  • Дитсадок №12 (вул. Лазурна, 22)
  • Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа №4 (вул. Генерала Олекси Алмазова, 40-А)
  • Великокорениський будинок культури (вул. Миколаївських десантників, 4)

Інгульський район:

  • Миколаївський міський палац культури «Молодіжний» (вул. Театральна, 1)
  • Міський територіальний центр соціального обслуговування (вул. 12 Поздовжня, 50-А)
  • Дитсадок №71 (вул. Віталія Бохонка, 16)
  • Дитсадок №127 (пр. Миру, 27-Г)
  • Гімназія №27 (вул. Олександра Янати, 70)
  • Гімназія №26 (вул. Віталія Бохонка, 11-А)
  • Дитячо-юнацька спортивна школа №1 (вул. Театральна, 41-А)

Центральний район:

  • Центральна міська бібліотека для дорослих ім. М. Кропивницького (вул. Марка Кропивницького, 143-А)
  • Гімназія №16 (вул. Христо Ботєва, 41)
  • Міський територіальний центр соціального обслуговування (вул. Шевченка, 19-А)
  • Гімназія №61 (вул. Михайла Козлова, 2)
  • Матвіївський будинок культури (вул. Матвіївська, 1)
  • Дитсадок №84 (пр. Героїв України, 57-А)
  • Гімназія №12 (вул. 1 Екіпажна, 2)

Дізнатися, де знаходиться найближчий такий пункт можна за посиланням.

Нагадаємо, що голова Миколаївської ОВА повідомив, що у звʼязку з частими аварійними відключеннями світла в серпні у Миколаївській області працює близько 400 пунктів незламності.

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