У Миколаєві оновили список пунктів незламності
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- Аліна Квітко
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12:59, 11 вересня, 2024
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У Миколаєві оновили список пунктів незламності, де жителі можуть підзарядити гаджети, скористатися інтернетом чи зігрітися у разі тривалого аварійного відключення електроенергії.
Відповідне рішення було прийнято у середу, 11 вересня, під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».
Наразі в місті діють понад 25 таких пунктів, розташованих у різних районах для зручності жителів.
Корабельний район:
- Кульбакінський будинок культури (вул. Райдужна, 38)
- Дитсадок №110 (вул. Рибна, 4)
- Міський територіальний центр соціального обслуговування (вул. Металургів, 8/4)
- Дитсадок №93 (пр. Богоявленський, 24/1)
- Гімназія №33 (вул. Океанівська, 12)
Заводський район:
- Міський територіальний центр соціального обслуговування (вул. Ковальська, 83)
- Початкова школа №21 (вул. Молдавська, 7)
- Дитсадок №123 (вул. Радісна, 4)
- Дитсадок №12 (вул. Лазурна, 22)
- Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа №4 (вул. Генерала Олекси Алмазова, 40-А)
- Великокорениський будинок культури (вул. Миколаївських десантників, 4)
Інгульський район:
- Миколаївський міський палац культури «Молодіжний» (вул. Театральна, 1)
- Міський територіальний центр соціального обслуговування (вул. 12 Поздовжня, 50-А)
- Дитсадок №71 (вул. Віталія Бохонка, 16)
- Дитсадок №127 (пр. Миру, 27-Г)
- Гімназія №27 (вул. Олександра Янати, 70)
- Гімназія №26 (вул. Віталія Бохонка, 11-А)
- Дитячо-юнацька спортивна школа №1 (вул. Театральна, 41-А)
Центральний район:
- Центральна міська бібліотека для дорослих ім. М. Кропивницького (вул. Марка Кропивницького, 143-А)
- Гімназія №16 (вул. Христо Ботєва, 41)
- Міський територіальний центр соціального обслуговування (вул. Шевченка, 19-А)
- Гімназія №61 (вул. Михайла Козлова, 2)
- Матвіївський будинок культури (вул. Матвіївська, 1)
- Дитсадок №84 (пр. Героїв України, 57-А)
- Гімназія №12 (вул. 1 Екіпажна, 2)
Дізнатися, де знаходиться найближчий такий пункт можна за посиланням.
Нагадаємо, що голова Миколаївської ОВА повідомив, що у звʼязку з частими аварійними відключеннями світла в серпні у Миколаївській області працює близько 400 пунктів незламності.