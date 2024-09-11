У Миколаєві оновили список пунктів незламності для екстрених ситуацій. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві оновили список пунктів незламності, де жителі можуть підзарядити гаджети, скористатися інтернетом чи зігрітися у разі тривалого аварійного відключення електроенергії.

Відповідне рішення було прийнято у середу, 11 вересня, під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Наразі в місті діють понад 25 таких пунктів, розташованих у різних районах для зручності жителів.

Корабельний район:

Кульбакінський будинок культури (вул. Райдужна, 38)

Дитсадок №110 (вул. Рибна, 4)

Міський територіальний центр соціального обслуговування (вул. Металургів, 8/4)

Дитсадок №93 (пр. Богоявленський, 24/1)

Гімназія №33 (вул. Океанівська, 12)

Заводський район:

Міський територіальний центр соціального обслуговування (вул. Ковальська, 83)

Початкова школа №21 (вул. Молдавська, 7)

Дитсадок №123 (вул. Радісна, 4)

Дитсадок №12 (вул. Лазурна, 22)

Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа №4 (вул. Генерала Олекси Алмазова, 40-А)

Великокорениський будинок культури (вул. Миколаївських десантників, 4)

Інгульський район:

Миколаївський міський палац культури «Молодіжний» (вул. Театральна, 1)

Міський територіальний центр соціального обслуговування (вул. 12 Поздовжня, 50-А)

Дитсадок №71 (вул. Віталія Бохонка, 16)

Дитсадок №127 (пр. Миру, 27-Г)

Гімназія №27 (вул. Олександра Янати, 70)

Гімназія №26 (вул. Віталія Бохонка, 11-А)

Дитячо-юнацька спортивна школа №1 (вул. Театральна, 41-А)

Центральний район:

Центральна міська бібліотека для дорослих ім. М. Кропивницького (вул. Марка Кропивницького, 143-А)

Гімназія №16 (вул. Христо Ботєва, 41)

Міський територіальний центр соціального обслуговування (вул. Шевченка, 19-А)

Гімназія №61 (вул. Михайла Козлова, 2)

Матвіївський будинок культури (вул. Матвіївська, 1)

Дитсадок №84 (пр. Героїв України, 57-А)

Гімназія №12 (вул. 1 Екіпажна, 2)

Дізнатися, де знаходиться найближчий такий пункт можна за посиланням.

Нагадаємо, що голова Миколаївської ОВА повідомив, що у звʼязку з частими аварійними відключеннями світла в серпні у Миколаївській області працює близько 400 пунктів незламності.