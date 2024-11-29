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Миколаївські енергетики знайшли точку обриву мережі: світло обіцяють дати за 2 години

Миколаївські енергетики знайшли точку обриву мережі. Фото з відкритих джерелМиколаївські енергетики знайшли точку обриву мережі. Фото з відкритих джерел

Енергетики виявили місце, у якому внаслідок російських атак обірвалась енергомережа. Її відновлення та подача світла займе близько двох годин.

Про це написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в своєму телеграм-каналі.

— Енергетики знайшли обрив в мережі. До 11:00 обіцяють відремонтувати та почати заживлення, — повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Раніше повідомлялося,  що станом на 8:00 70% Миколаївщини, зокрема і Миколаїв, знаходиться без світла.

За даними «Укренерго», 29 листопада в Україні діятимуть нові графіки обмеження електропостачання:

  • 00:00 - 06:00 — одна черга відключень;
  • 06:00 - 14:00 — дві черги;
  • 14:00 - 18:00 — три черги;
  • 18:00 - 22:00 — дві черги;
  • 22:00 - 24:00 — одна черга.
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