Миколаївські енергетики знайшли точку обриву мережі: світло обіцяють дати за 2 години

Миколаївські енергетики знайшли точку обриву мережі. Фото з відкритих джерел

Енергетики виявили місце, у якому внаслідок російських атак обірвалась енергомережа. Її відновлення та подача світла займе близько двох годин.

Про це написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в своєму телеграм-каналі.

— Енергетики знайшли обрив в мережі. До 11:00 обіцяють відремонтувати та почати заживлення, — повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Раніше повідомлялося, що станом на 8:00 70% Миколаївщини, зокрема і Миколаїв, знаходиться без світла.

За даними «Укренерго», 29 листопада в Україні діятимуть нові графіки обмеження електропостачання: