Миколаївські енергетики знайшли точку обриву мережі: світло обіцяють дати за 2 години
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- Альона Коханчук
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9:09, 29 листопада, 2024
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Енергетики виявили місце, у якому внаслідок російських атак обірвалась енергомережа. Її відновлення та подача світла займе близько двох годин.
Про це написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в своєму телеграм-каналі.
— Енергетики знайшли обрив в мережі. До 11:00 обіцяють відремонтувати та почати заживлення, — повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Раніше повідомлялося, що станом на 8:00 70% Миколаївщини, зокрема і Миколаїв, знаходиться без світла.
За даними «Укренерго», 29 листопада в Україні діятимуть нові графіки обмеження електропостачання:
- 00:00 - 06:00 — одна черга відключень;
- 06:00 - 14:00 — дві черги;
- 14:00 - 18:00 — три черги;
- 18:00 - 22:00 — дві черги;
- 22:00 - 24:00 — одна черга.