У Миколаєві запустили додаткові автобуси на два маршрути
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- Альона Коханчук
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9:43, 29 листопада, 2024
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У п’ятницю, 29 листопада, у Миколаєві курсуватимуть додатково два автобуси по маршруту №79 та один за подовженим маршрутом №91.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
Зазначається, що у звʼязку із відсутністю світла, електротранспорт, окрім тролейбусів з автономним ходом, не ходить.
Тому додатково запустили ще два автобуси по маршруту 79 (Велам — Варварівській міст) та один 91 (Мкрн. Намив — ЖК «Рівʼєра»).
Нагадаємо, що У Миколаєві сьгодні вранці, 29 листопада, на маршрути виїхали тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів.
Стан енергетики 29 листопада
Станом на 8:00 70% Миколаївщини, зокрема і Миколаїв, знаходились без світла.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що енергетики виявили місце, у якому внаслідок російських атак обірвалась енергомережа. Її відновлення та подача світла займе близько двох годин.
Раніше «Укренерго» повідомляло, що 29 листопада в Україні діятимуть нові графіки обмеження електропостачання:
- 00:00 - 06:00 — одна черга відключень;
- 06:00 - 14:00 — дві черги;
- 14:00 - 18:00 — три черги;
- 18:00 - 22:00 — дві черги;
- 22:00 - 24:00 — одна черга.