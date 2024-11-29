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У Миколаєві запустили додаткові автобуси на два маршрути

У Миколаєві курсуватимуть додаткові одиниці транспорту. Фото: телеграм-канал Олександра СєнкевичаУ Миколаєві курсуватимуть додаткові одиниці транспорту. Фото: телеграм-канал Олександра Сєнкевича

У п’ятницю, 29 листопада, у Миколаєві курсуватимуть додатково два автобуси по маршруту №79 та один за подовженим маршрутом №91.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Зазначається, що у звʼязку із відсутністю світла, електротранспорт, окрім тролейбусів з автономним ходом, не ходить.

Тому додатково запустили ще два автобуси по маршруту 79 (Велам — Варварівській міст) та один 91 (Мкрн. Намив — ЖК «Рівʼєра»). 

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Нагадаємо, що У Миколаєві сьгодні вранці, 29 листопада, на маршрути виїхали тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів.

Стан енергетики 29 листопада

Станом на 8:00 70% Миколаївщини, зокрема і Миколаїв, знаходились без світла.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що енергетики виявили місце, у якому внаслідок російських атак обірвалась енергомережа. Її відновлення та подача світла займе близько двох годин.

Раніше «Укренерго» повідомляло, що 29 листопада в Україні діятимуть нові графіки обмеження електропостачання:

  • 00:00 - 06:00 — одна черга відключень;
  • 06:00 - 14:00 — дві черги;
  • 14:00 - 18:00 — три черги;
  • 18:00 - 22:00 — дві черги;
  • 22:00 - 24:00 — одна черга.
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