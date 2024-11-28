У Миколаєві завтра запустять на маршрути тролейбуси з автономним ходом: графік руху

У Миколаєві на маршрути виїдуть тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів. Фото: Миколаївелектротранс

У Миколаєві завтра вранці, 29 листопада, на маршрути виїдуть тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, для організації ранкових перевезень комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» випускає 14 одиниць тролейбусів.

Отже, тролейбуси курсуватимуть в наступних напрямках:

1. Ст. «Миколаїв-Вантажний» – м/н Північний (курсуватиме 4 одиниці тролейбусів):

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від ст. «Миколаїв-Вантажний»: 6:45, 7:05, 7:25, 7:45;

з м/н Північний: 7:10, 7:30, 7:50, 8:10.

2. Пушкінське кільце – м/н Намив (курсуватиме 5 одиниць тролейбусів):

від Пушкінського кільця: 6:30, 6:45, 7:00, 7:20, 7:40;

з кінцевої Ліски: 7:05, 7:20, 7:35, 7:55, 8:15.

3. Пушкінське кільце – Площа Перемоги (курсуватиме 5 одиниць тролейбусів):

від Пушкінського кільця: 6:35, 6:55, 7:15, 7:40, 8:00;

з Площі Перемоги: 7:00, 7:20, 7:40, 8:05, 8:25.

«У разі застосування графіків відключень з інтервалом 4 години відключень - трамваї курсувати не будуть», – додав мер.

Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» планує придбати 9 тролейбусів з автономним ходом за грантові кошти від Європейського банку реконструкції та розвитку. Орієнтовна сума фінансування проєкту становить 3,9 мільйона євро.

Обстріл України 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Миколаївській області запроваджують графіки енергопостачання: дві години буде світло, а наступні дві години — ні.