Кім: Найближчим часом будемо жити за графіком, світло вимикатимуть кожні 2 години

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: La Razón. Олександр Ратушняк

У Миколаївській області запроваджують графіки енергопостачання: дві години буде світло, а наступні дві години — ні.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Такий режим є тимчасовим і дозволить стабілізувати ситуацію з електропостачанням, поки тривають ремонтні роботи.

— Найближчим часом будемо жити по графіку: 2 години є світло, 2 години немає. Це наразі оптимальний варіант, — зазначив Віталій Кім.

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Одночасно триває робота з нарощування енергетичних потужностей, зокрема за допомогою когенераційних установок.

— До вечора намагатимемося заживити половину, іншу половину теж дозавантажимо, щоб було світло. Шукаємо варіанти вирішення. Маємо впоратися, — підкреслив Віталій Кім.

Для забезпечення потреб населення працюють 402 Пункти Незламності, де можна зігрітися, зарядити пристрої та скористатися інтернетом. Їхні адреси можна знайти в додатку «Дія».

Обстріл енергетики 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець. А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина. У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

Також під час відключень електроенергії у Миколаєві частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі за наступним графіком: з 06:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.