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На Львівщині анонсували «жорсткі» графіки відключень світла

На Львівщині анонсували «жорсткі» графіки відключень світла. Фото з відкритих джерелНа Львівщині анонсували «жорсткі» графіки відключень світла. Фото з відкритих джерел

На Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик зазначив, що російські війська атакували  два об'єкти енергетичної інфрастуктури. На місці виникла пожежа.

«Найближчі тижні нам доведеться жити в жорстких графіках електропостачань. На Львівщині ворог атакував два обʼєкти критичної інфраструктури», — наголосив він.

Атака по Україні 28 листопада 

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У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина. У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть.  «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області. 

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв  забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

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