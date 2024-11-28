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Миколаївські школярі можуть достроково піти на канікули через відключення світла, — віцемер Луков

Укриття в школах Миколаївщини, які почали працювати офлайн, фото: МикВістіУкриття в школах Миколаївщини, які почали працювати офлайн, фото: МикВісті

Школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії внаслідок російських атак.

Про це у коментарі «МикВісті» сказав перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков.

Як відомо, зранку 28 листопада російська армія атакувала енергетичну систему України. Звуки вибухів лунали у тому числі й на Миколаївщині. Наразі в регіоні діють аварійні відключення.

За словами Віталія Лукова, через загрозу заклади освіти у місті не функціонують. Ймовірно, буде прийняте рішення про перехід на канікули. Однак остаточно рішення буде ухвалено сьогодні під час наради.

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— Ми завтра приймаємо рішення щодо можливих канікул, але поки що на сьогодні дистанційно. Знову ж таки, в першу чергу чекаємо інформації від «Укренерго», не від обленерго. Будуть просто дострокові канікули оголошені. Сказано це буде сьогодні після 16-ї години. Тобто батькам з класними керівниками потрібно тримати зв'язок. Вони будуть проінформовані, — сказав Віталій Луков.

Обстріл енергетики 28 листопада 

Російські війська зранку, 28 листопада, атакували Україну ракетами та ударними дронами. Вибухи пролунали у декількох областях, зокерма – на Миколаївщині

Через це в області ввели екстрені відключення електроенергії. А надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» у Миколаївській області.

Водночас у Миколаєві не курсують тролейбуси та трамваї, а на «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91. 

На залізниці через обстріли росіян знеструмлено ділянки залізниці – деякі поїзди рухаються з затримкою.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

Також у коментарі «МикВісті» перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, наскільки місто підготовлене до можливого блекауту.

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