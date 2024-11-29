Світло на Миколаївщині планують відновити до кінця дня, — Укренерго

Світло на Миколаївщині планують відновити до кінця дня. Фото з відкритих джерел

Через ворожу атаку на енергосистему України минулої доби — на ранок 29 листопада залишається знеструмленим Херсон, Херсонський район та частина Миколаївської області.

Про це повідомили в Укренерго.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи тривають у цілодобовому режимі.

«До кінця поточної доби знеструмлених абонентів на Херсонщині та Миколаївщині енергетики планують заживити», — йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що станом на ранок рівень споживання електроенергії був на 9,7% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня — у четвер. Це пояснюється значним обсягом застосування заходів обмеження.

Стан енергетики 29 листопада

Станом на 8:00 70% Миколаївщини, зокрема і Миколаїв, знаходились без світла.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що енергетики виявили місце, у якому внаслідок російських атак обірвалась енергомережа. Її відновлення та подача світла займе близько двох годин.

Також через ракетний обстріл залишив Снігурівку без електропостачання. Влада відкрила пункти незламності, де можна зігрітися та зарядити пристрої.

Раніше «Укренерго» повідомляло, що 29 листопада в Україні діятимуть нові графіки обмеження електропостачання.