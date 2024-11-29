Снігурівка другий день без світла: де працюють пункти незламності

Снігурівка без світла: влада повідомила про роботу пунктів незламності. Фото: Снігурівська міська рада

Масований ракетний обстріл, 28 листопада, залишив Снігурівку без електропостачання. Влада відкрила пункти незламності, де можна зігрітися та зарядити пристрої.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

— Через масований ракетний обстріл росіян більшість регіонів України, зокрема й наша Снігурівщина, на разі залишається без електропостачання. Енергетики невпинно працюють, аби якнайшвидше відновити подачу електроенергії, — повідомив Іван Кухта.

Пункти незламності в Снігурівці працюють за такими адресами:

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• Заклад дошкільної освіти №1 (м. Снігурівка, вул. Янтарна, 7);

• Заклад дошкільної освіти №7 (м. Снігурівка, вул. Бульварна, 22);

• 24 Державна пожежно-рятувальна частина 3 ДПРЗ (м. Снігурівка, вул. Братня, 1).

Крім того, комунальне підприємство «Снігурівський комунальник» наразі подає воду до багатоповерхівок у мікрорайонах «Сонячний» та «Семи вітрів». Відновлення водопостачання у приватному секторі стане можливим після стабілізації енергосистеми та введення погодинних графіків відключень.

Стан енергетики 29 листопада

Станом на 8 ранку 70% Миколаївщини, зокрема і Миколаїв, знаходились без світла.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що енергетики виявили місце, у якому внаслідок російських атак обірвалась енергомережа. Її відновлення та подача світла займе близько двох годин. Зокрема, у Миколаєві курсуватимуть додатково два автобуси по маршруту №79 та один за подовженим маршрутом №91.

Раніше «Укренерго» повідомляло, що 29 листопада в Україні діятимуть нові графіки обмеження електропостачання: