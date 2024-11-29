Снігурівка другий день без світла: де працюють пункти незламності
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- Аліна Квітко
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10:16, 29 листопада, 2024
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Масований ракетний обстріл, 28 листопада, залишив Снігурівку без електропостачання. Влада відкрила пункти незламності, де можна зігрітися та зарядити пристрої.
Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
— Через масований ракетний обстріл росіян більшість регіонів України, зокрема й наша Снігурівщина, на разі залишається без електропостачання. Енергетики невпинно працюють, аби якнайшвидше відновити подачу електроенергії, — повідомив Іван Кухта.
Пункти незламності в Снігурівці працюють за такими адресами:
• Заклад дошкільної освіти №1 (м. Снігурівка, вул. Янтарна, 7);
• Заклад дошкільної освіти №7 (м. Снігурівка, вул. Бульварна, 22);
• 24 Державна пожежно-рятувальна частина 3 ДПРЗ (м. Снігурівка, вул. Братня, 1).
Крім того, комунальне підприємство «Снігурівський комунальник» наразі подає воду до багатоповерхівок у мікрорайонах «Сонячний» та «Семи вітрів». Відновлення водопостачання у приватному секторі стане можливим після стабілізації енергосистеми та введення погодинних графіків відключень.
Стан енергетики 29 листопада
Станом на 8 ранку 70% Миколаївщини, зокрема і Миколаїв, знаходились без світла.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що енергетики виявили місце, у якому внаслідок російських атак обірвалась енергомережа. Її відновлення та подача світла займе близько двох годин. Зокрема, у Миколаєві курсуватимуть додатково два автобуси по маршруту №79 та один за подовженим маршрутом №91.
Раніше «Укренерго» повідомляло, що 29 листопада в Україні діятимуть нові графіки обмеження електропостачання:
- 00:00 - 06:00 — одна черга відключень;
- 06:00 - 14:00 — дві черги;
- 14:00 - 18:00 — три черги;
- 18:00 - 22:00 — дві черги;
- 22:00 - 24:00 — одна черга.
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