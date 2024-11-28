Блекаут: на Миколаївщині рятувальники сповіщають про тривогу через гучномовці

Рятувальники сповіщають про повітряну тривогу через гучномовці. Фото: пресслужба ДСНС в Миколаївській області

Через російські атаки на Миколаївщині блекаут, тому рятувальники сповіщають про повітряну тривогу через гучномовці.

Як повідомила пресслужба ДСНС, для цього використовують спеціально обладнаний транспорт.

Рятувальники пересуваються містом та районами області, щоб охопити якомога більше людей, забезпечуючи інформування в умовах відсутності зв’язку та електропостачання.

Рятувальники сповіщають про повітряну тривогу через гучномовці. Фото: пресслужба ДСНС в Миколаївській області

Нагадаємо, що через російські атаки 28 листопада у Миколаївській області запроваджують графіки енергопостачання.

Обстріл України 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

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Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.