Через блекаут у Миколаєві один із «пунктів незламності» прийняв понад тисячу відвідувачів за день. Фото «МикВісті»

Через тривале знеструмлення внаслідок обстрілів енергетики, один з «пунктів незламності» у Миколаєві прийняв більше 1000 людей протягом дня.

Менеджерка пункту Тетяна Булгарова, яка представляє благодійну організацію «Маві хіляль Україна», розповіла виданню «МикВісті», що під час блекауту кількість відвідувачів різко зросла.

— Більше 1000 осіб скористалися сьогодні нашими послугами. В основному людям потрібні гарячі напої, оскільки вони не могли використовувати електроприлади вдома, а також потребують зарядки для телефонів та гаджетів, — сказала Тетяна Булгарова.

Через блекаут у Миколаєві один із «пунктів незламності» прийняв понад тисячу відвідувачів за день. Фото «МикВісті» Через блекаут у Миколаєві один із «пунктів незламності» прийняв понад тисячу відвідувачів за день. Фото «МикВісті» Через блекаут у Миколаєві один із «пунктів незламності» прийняв понад тисячу відвідувачів за день. Фото «МикВісті»

Вона також повідомила, що «пункт незламності» забезпечений усім необхідним у разі відключення електроенергії. Відвідувачі можуть зарядити телефони, випити гарячі напої та поїсти, якщо виникне така потреба.

—Загалом наш пункт розрахований на більше 200 осіб, у нас є сидячі місця. Люди досі заряджають телефони, адже це займає не 5-10 хвилин, а мінімум 40 хвилин. У блекаути, наприклад, як сьогодні, ми забезпечені генератором, тобто у нас є світло. Сьогодні ми пекли хліб, роздавали чай, каву та суп, — додала Тетяна Булгарова.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині через прогнозований тривалий блекаут Миколаївські рятувальники також розгорнули «Пункти незламності».

Один з пунктів незламності, організованих ДСНС. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Один з пунктів незламності, організованих ДСНС. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Один з пунктів незламності, організованих ДСНС. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Адреси пунктів незламності у Миколаєві:

Вул. Райдужна, 38;

Вул. Рибна, 4;

Вул. Театральна, 1;

Вул. Марка Кропивницького (вул. Потьомкінська), 143-А;

Вул. Ковальська (вул. Кузнецька), 83;

Вул. 12 Поздовжня, 50-А;

Вул. Металургів, 8/4;

Вул. Шевченка, 19-А;

Вул. Христо Ботєва, 41;

Вул. Михайла Козлова (вул. Олександра Матросова), 2;

Вул. Матвіївська, 1;

Вул. Миколаївських десантників, 4 (Велика Корениха);

Вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 16;

Пр. Миру, 27-Г;

Пр. Героїв України, 57-А;

Вул. Молдавська,7 (Мала Корениха);

Пр. Богоявленський, 24/1;

Вул. Океанівська, 12;

Вул. Олександра Янати, 70;

Вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 11-А;

Вул. 1 Екіпажна, 2;

Вул. Радісна,4;

Вул. Лазурна, 22;

Вул. Генерала Олекси Алмазова (вул. Генерала Карпенка), 40-А;

Вул. Театральна, 41-А;

Вул. Євгена Єщенка, 17.





Обстріл України 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

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За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.