Отруїлися чадним газом: у Миколаєві розслідують смерть двох дітей, яких мати залишила без нагляду

У Миколаєві розслідують смерть двох малолітніх дітей, яких мати залишила без нагляду. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

У Миколаєві правоохоронці розслідують трагічний випадок, унаслідок якого загинули двоє маленьких дітей. За попередньою версією, вони отруїлися чадним газом, поки були без нагляду матері.

За даними ГУ Нацполіції в Миколаївській області, 27 жовтня до правоохоронців звернулася мешканка міста, яка повідомила про смерть дітей.

На місці події правоохоронці виявили тіла чотирирічного хлопчика та трирічної дівчинки без зовнішніх ознак насильницької смерті. Водночас на стелі та стінах приміщення вони помітили конденсат від пари.

Попередньо встановлено, що мати залишила дітей самих у квартирі напередодні ввечері. Коли жінка повернулася додому напідпитку, то виявила тіла доньки та сина без ознак життя. У кімнаті був відкритий кран гарячої води, а приміщення заповнене парою.

За попередніми висновками експертів, смерть дітей настала внаслідок отруєння чадним газом. Остаточну причину встановить судово-медична експертиза.

Слідчі затримали жінку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом трагедії розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 166 Кримінального кодексу України — злісне невиконання батьками обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, та частиною 3 статті 135 — залишення у небезпеці, що спричинило смерть.

Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

