У Миколаєві мешканці під’їзду, де вибухнув газ відмовились від демонтажу, але роботи можуть почати вже наступного тижня

В Інгульському районі Миколаєва, на вулиці 4-й Поздовжній, 87, мешканці аварійного під’їзду п’ятиповерхового будинку, де кілька місяців тому стався вибух газу, написали заяви про відмову від демонтажу. Через це роботи тимчасово призупинили.

Про це під час брифінгу 6 листопада повідомив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Артем Сапожник, передають «МикВісті».

Посадовець нагадав, що після технічного обстеження, проведеного наприкінці травня — на початку червня, експерти дійшли висновку: подальша експлуатація та проживання в першому під’їзді будинку неможливі. Додаткове обстеження також зафіксувало негативну динаміку — відшарування основної стіни від плит перекриття.

«Цей будинок — панельний. Відбудувати такі споруди дуже складно і дорого. Тому постало питання про демонтаж під’їзду. У планах відбудови його поки немає. Водночас у другому під’їзді, який прилягає до аварійного, продовжують жити люди, і нинішній стан першого створює для них небезпеку», — зазначив Артем Сапожник.

За його словами, департамент уже провів усі необхідні процедури: зробив обстеження, підготував кошторис, провів тендер і уклав договір із підрядником, який готовий виконати демонтаж. Проте мешканці аварійного під’їзду подали п’ять звернень із відмовою, тому роботи призупинили.

«Ми неодноразово зустрічалися з людьми, пояснювали, що проживання там небезпечне і є ризики для мешканців сусіднього під’їзду. Але, на жаль, отримали п’ять офіційних відмов. Це трохи зупинило процес», — сказав Артем Сапожник.

Попри це, демонтаж можуть розпочати вже наступного тижня.

«Є реальна загроза життю та здоров’ю людей, тому я сподіваюся, що з наступного тижня підрядна організація приступить до робіт. Паралельно ми проводимо підсилення другого під’їзду, щоб убезпечити його під час демонтажу першого», — додав посадовець.

Артем Сапожник зазначив, що міська влада вже неодноразово піднімала питання відселення мешканців аварійного під’їзду та пошуку можливостей забезпечення їх житлом. За його словами, до цього питання долучилися народні депутати від Миколаївщини, а зараз ним займається Кабінет Міністрів.

— Ще, напевно, у червні чи липні місто звернулося до народних депутатів від Миколаївщини з проханням підняти це питання на рівні Кабміну. Адже така ситуація має класифікуватися як надзвичайна, коли держава повинна знаходити ресурси та можливості, щоб виділяти дотації чи субвенції для придбання житла для людей. Ми звернулися до депутатів Верховної Ради, і наразі знаємо, що відповідна робота в Кабінеті Міністрів ведеться. Кабмін це питання розглядає, але поки що немає конкретних документів і відповіді, чи включено цей випадок до переліку, чи ні, — каже Артем Сапожник.

Вибух газу в Інгульському районі

23 травня в одній із квартир на першому поверсі п’ятиповерхівки у Миколаєві пролунаввибух. Як стало потім відомо з повідомлення Головного управління ДСНС Миколаївської області, там стався витік побутового газу.

У липні виконавчий комітет визнав аварійним під’їзд житлового будинку. До редакції звернулись самі мешканці пʼятиповерхівки, стурбовані тим, що не знають, коли отримають компенсацію після демонтажу. Крім того, інші жителі пошкодженого підʼїзду заявили, що через відсутність чіткої інформації про подальшу долю будинку, це може призвести до обвалу решти дому.

Лише на сесії міськради 28 серпня депутатський корпус проголосував за демонтаж аварійної будівлі.

Пізніше стало відомо, що на демонтаж аварійного підʼїзду хочуть витратити понад 4,5 мільйонів гривень.