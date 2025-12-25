 Сильний вітер, ожеледиця та сніг: якою буде погода на Миколаївщині 26 грудня

Сильний вітер, ожеледиця та сніг: якою буде погода на Миколаївщині завтра

Сильний вітер, ожеледиця та сніг: якою буде погода на Миколаївщині 26 грудня. Фото: Світлана Коваль

У п’ятницю, 26 грудня, на Миколаївщині очікується погіршення погодних умов — синоптики попереджають про сильні пориви вітру (15–20 м/с), ожеледицю та місцями сніг.

Про це повідомили у Миколаївському гідрометцентрі.

Температура повітря в області вночі становитиме –5…–10°С, вдень коливатиметься від –3°С до +2°С.
По Миколаєву вночі очікується –6…–8°С, а вдень — близько 0°С.

Синоптики закликають водіїв бути уважними на дорогах, дотримуватися швидкісного режиму та по можливості уникати далеких поїздок. Пішоходам радять бути обережними через слизькі тротуар.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.

