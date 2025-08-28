Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

«Там досить погана динаміка, треба швидше», — у Миколаєві демонтують підʼїзд багатоповерхівки на Поздовжній, де вибухнув газ

Пошкоджений підʼїзд багатоповерхівки після вибуху газу в Інгульському районі Миколаєва. Фото: Анастасія СкляроваПошкоджений підʼїзд багатоповерхівки після вибуху газу в Інгульському районі Миколаєва. Фото: Анастасія Склярова

В Інгульському районі Миколаєва демонтують аварійний підʼїзд п'ятиповерхового будинку на 4-й Поздовжній, 87, де кілька місяців тому вибухнув газ.

Про це стало відомо під час онлайн-засідання сесії міської ради 28 серпня, пишуть «МикВісті».

Як відомо, вибух газу у багатоповерхівці стався у травні 2025 року. Внаслідок інциденту перший під’їзд визнали аварійним. Після цього мешканці будинку звернулись до редакції «МикВісті» і розповіли, що відтоді минуло понад два місяці, але жодних робіт із його демонтажу так і не почали. 

— Вчора на виконавчому комітеті було підтримано рішення щодо демонтажу частини будинку — першого під'їзду по 4-й Поздовжній, 87. Ми плануємо запустити закупівлю (послуги з демонтажу, — прим.) вже буквально на початку вересня і швиденько це все реалізувати. Там досить погана динаміка, тому є необхідність зробити якомога швидше, — сказав перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства міської ради Ігор Набатов.  

За його словами, «на демонтаж потрібно приблизно три тижні, вже з підготовчими роботами». 

Це питання підіймалось на сесії під час розгляду внесення зміни до програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Миколаєва. Зміни передбачають можливість відновлення житла, яке постраждало не тільки через воєнні дії, а й внаслідок техногенних причин — як у випадку з будинком на 4-й Поздовжній, 87. Внесення таких змін одноголосно підтримали 33 депутати. 

Нагадаємо, що 23 травня в одній із квартир на першому поверсі п’ятиповерхівки стався вибух газу. Постраждала 59-річна жінка з опіками, її госпіталізували у важкому стані. Вибух пошкодив внутрішні стіни квартири, вікна, балкони на верхніх поверхах, а також два припарковані поруч автомобілі.

Після цього інциденту виконавчий комітет Миколаївської міської ради визнав аварійним перший під’їзд багатоповерхівки. А мешканці пʼятиповерхівки висловили свою стурбованість, що не знають, коли отримають компенсацію після демонтажу аварійного підʼїзду.

