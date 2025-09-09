Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Миколаєві шукають підрядника для демонтажу під’їзду, де вибухнув газ: роботи обійдуться у ₴4,5 млн

Пошкоджений підʼїзд багатоповерхівки після вибуху газу в Інгульському районі Миколаєва. Фото: Анастасія СкляроваПошкоджений підʼїзд багатоповерхівки після вибуху газу в Інгульському районі Миколаєва. Фото: Анастасія Склярова

У Миколаєві на демонтаж аварійного підʼїзду п'ятиповерхового будинку на 4-й Поздовжній, 87 в Інгульському районі хочуть витратити понад 4,5 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Замовником робіт виступає Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради. Роботи триматимуть два місяці до 1 грудня 2025 року. Їх повна сума складає 4 мільйони 574 тисячі 199 гривень.

Серед документів замовник додає і схему знесення першого під’їзду п’ятиповерхового дому. Червона зона – це частина будинку, яка підлягає повному демонтажу. Сюди входять усі квартири та сходові клітини під’їзду.

Схема знесення підʼїзду. Скриншот з тендерної документаціїСхема знесення підʼїзду. Скриншот з тендерної документації

Демонтаж буде виконано до фундаменту у кілька етапів. На перших зокрема підрядник має огородити територію, встановити попереджувальні знаки, винести побутове майно і меблі з пошкоджених квартир. Далі мають провести демонтаж зовнішніх елементів: зняти вікна, двері тощо.

Відключити інженерні мережі і потім приступити до роботи з підлогою та перекриттям.

Після цього підрядна компанія має перейти до основного демонтажу — поелементного розбирання стін, сходів, плит і балконів. У кінці підрядник має звільнити та розчистити прилеглої території.

Матеріали розбирання (дерево, метал, кераміка, скло тощо) будуть відсортовані за видами та складені у відповідні місця для подальшої утилізації чи використання, зазначено у технічній документації.

Вибух газу в Інгульському районі

23 травня в одній із квартир на першому поверсі п’ятиповерхівки у Миколаєві пролунав вибух. Як стало потім відомо з повідомлення Головного управління ДСНС Миколаївської області, там стався витік побутового газу.

У липні виконавчий комітет визнав аварійним під’їзд житлового будинку. До редакції звернулись самі мешканці пʼятиповерхівки, стурбовані тим, що не знають, коли отримають компенсацію після демонтажу. Крім того, інші жителі пошкодженого підʼїзду заявили, що через відсутність чіткої інформації про подальшу долю будинку, це може призвести до обвалу решти дому.

Лише на сесії міськради 28 серпня депутатський корпус проголосував за демонтаж аварійної будівлі.

