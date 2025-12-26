У Кіма чекають на узгодження нових графіків відключення світла для Південноукраїнська: критична інфраструктура вже працює безперебійно

У Миколаєві розробили новий графік відключень світла для Південноукраїнська, за яким місто отримає додатковий обсяг електроенергії. Наразі його розглядають у Міністерстві енергетики України.

Про це на питання «МикВісті» відповів заступник голови Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи під час пресконференції, присвяченій підсумковій роботі за 2025 рік.

Він пояснив, що йдеться про перегляд обсягів навантаження між «Миколаївобленерго» та компанією «Атомсервіс», яка забезпечує електропостачання у Південноукраїнську. Тепер потужність, доступна місту, має зрости і це дасть можливість скоротити тривалість відключень.

— Віталій Олександрович звернувся на нараді у віце-премʼєра. Потім була нарада під керівництвом виконуючого обовʼязків голови Міненерго. Було прийнято рішення переробити графіки «Миколаївобленерго» та збільшити на 4 мВТ, а «Атомсервіс», це компанія, яка обслуговує у Південноукраїнську, зменшити з 7,5 до 3,5 мВТ. Наразі цей графік на узгодженні. Як буде, тоді термін відключення у Південноукраїнську буде зменшено, — сказав Валентин Гайдаржи.

Окремо місто вже підключило до живлення критичну інфраструктуру і тепер вона не підпадає під відключення світла.

— Також за інформацією голови РВА та голови «Атомсервісу», вони все ж переключили обʼєкти критичної інфраструктури окремо і їх не відключають: це водопостачання, водовідведення та теплопостачання, — додав він.

Нагадаємо, що місцеві жителі на сесії скаржилися на тривалі відключення світла, тоді як місто не має альтернативних джерел енергії. У зв’язку з цим мер направив офіційні листи до Міністерства енергетики України, Укренерго та Миколаївської ОВА з проханням надавати Південноукраїнську статус «об’єкта підвищеної безпеки» та врахувати відсутність газопостачання.

Під час пресконференції Південноукраїнська міська рада повідомила місцевим звернулася до державних структур із проханням переглянути графіки відключень електроенергії, проте отримала відповідь, що надання місту «особливих умов» буде вважатися дискримінацією щодо інших споживачів.

Віталій Кім звернувся з цією проблемою на нараді і заявив, що у Міністерстві енергетики пообіцяли переглянути чинні умови дії графіків відключення світла у місті Південноукраїнськ.