Николаевской ОГА удалось снизить стоимость здания Дома культуры «Строителей» на 30%, которое хотят приобрести для филармонии.

Об этом сообщил заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров во время презентации, передают НикВести.

Юрий Гранатуров рассказал, что сейчас Николаевская ОГА ведет переговоры о покупке здания, где рассматривается также вариант купить его в рассрочку.

— Сейчас речь идет, чтобы определится с правовыми вопросами и ценой. Мониторить ее, чтобы она была не выше средней по рынку. Мы ведем переговоры с владельцем, на балансе, которой находится Дом культуры, чтобы выкупить здание в рассрочку на достаточно длинный срок с разумными подходами, - сказал Юрий Гранатуров.

Замглавы ОГА по вопросам культуры отметил, что Дом культуры «Строителей» нестандартное здание и он не находится в аварийном состоянии.

— Что касается состояния Дома культуры – он нестандартный. У нас в Николаевский области таких больше нет. Он намного больше здания, например бывшего «40-летия Октября» либо завода «Океан». Он имеет приоритет размещения там филармонии. Балансодержатель сделал там текущий ремонт. ДК находится не в аварийном состоянии. И сегодня реально, после его приобретения, сделать его. Этот вопрос уже не муссируется, а мы подошли к нему вплотную, - резюмировал Юрий Гранатуров.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким отметил, что сейчас цена здания составляет приблизительно 300 долларов США за один квадратный метр.

— Там не будет никакой завышенной цены. Потому что я понимаю, что кроме нас это здание больше никто не купит. Если будет заключен договор, то на выгодных для области условиях, - подчеркнул Виталий Ким.

На счет результатов переговоров о покупке здания, Юрий Гранатуров добавил, что до конца этого года «будет ясно».

Напомним, в апреле советник главы Николаевской ОГА по вопросам культуры Владимир Алексеев заявил, что в Николаевской облгосадминистрации рассматривают возможность покупки здания Дворца культуры «Строителей» для размещения там областной филармонии.

В июне 2018 года бывший начальник управления культуры, национальностей и религий Николаевской ОГА Михаил Димитров назвал ориентировочную цену здания — 80 миллионов гривен.