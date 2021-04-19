Депутат Николаевского горсовета от партии «Слуга народа» Юрий Степанец ведет переговоры с японским посольством в Украине о привлечении грантовых средств на обустройство инклюзивного пляжа на территории парка «Победа».

Об этом в эфире программы «Диалог» на канале «МАРТ» рассказала глава фракции «Слуга народа» Татьяна Домбровская.

— Сегодня уже идут переговоры с японским посольством относительно привлечения грантовых средств на разработку инклюзивного пляжа. Этим занимается депутат Николаевского горсовета (фракция «Слуга народа», — прим.) Юрий Степанец, — рассказала Татьяна Домбровская.

Она также отметила, что юристы Департамента энергоэффективности и внедрения инновационных технологий, который выступает за передачу парка в свое распоряжение, рассматривают несколько вариантов сотрудничества с будущими инвесторами.

— Юристы сегодня рассматривают различные пути сотрудничества с инвесторами: это может быть концессия, либо инвестдоговора. Я считаю, что необходимо привлекать инвесторов, гранты, разные возможности, чтобы был бюджет инвесторов, а не городской, — заявила Татьяна Домбровская.

Татьяна Домбровская отметила, что горожане также смогут выразить свое мнение, а также поделиться идеями о развитии парка «Победа». Для этого в будущем будут проводиться общественные слушания.

Как сообщалось, Татьяна Домбровская пока не знает, как именно будет реконструирован парк Победы, которым решил заняться Департамент энергетики, ответственность за работу которого она взяла на себя.