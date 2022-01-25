Завтра, 26 января, министр культуры Украины Александр Ткаченко включит николаевский Дом офицеров флота в перечень потенциальных объектов государственной программы «Большая реставрация». После чего, в пятницу, 28 января, Офис Президента будет принимать окончательное решение.

Об этом сегодня, 25 января, сказал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в комментарии корреспонденту НикВести.

— В пятницу я был у министра культуры Александра Ткаченко. Он вносит этот объект в «Большую реставрацию» завтра (26 января, – прим.). Предварительно рассматриваться Офисом Президента будет в пятницу (28 января, – прим.). Проекта ещё нет, но предварительно это от 250 до 400 миллионов гривен. Там может быть малая сцена и это решает проблему филармонии. Там надо смотреть что будем делать со двором и так далее. Но этот вопрос на контроле, — сказал Виталий Ким.

На уточняющий вопрос журналиста, будет ли готов проект к апрелю 2022 года губернатор ответил положительно: «Да, я уже запускаю на проектирование».

Ранее советник главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима, николаевский музыкант Владимир Алексеев рассказал, что акустические возможности Дома офицеров флота позволяют разместить там филармонию.

Напомним, что 22 декабря 2021 года глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что коллективы областной филармонии разместят в Доме офицеров флота, а проектно-сметную документацию закончат уже до апреля 2022 года. Стоимость реставрации ДОФа, по его словам, пока составляет 250-450 миллионов — окончательная цена будет зависеть от того, что именно захотят сделать на этом объекте.

Кроме этого, народный депутат Украины Александр Пасичный заявил о намерении добиться включения ДОФа и астрономической обсерватории в Николаеве в перечень объектов «Большой реставрации».

В то же время, планы включить в программу «Большая реставрация» Дом офицеров флота озвучивались и ранее. Журналист Олег Деренюга напомнил, что в августе прошлого года во время визита в Николаев Владимир Зеленский решил включить ДОФ в перечень объектов «Большой реставрации» по предложению главы парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамии. Однако в марте 2021 года НикВести писали, что ДОФ не включили в проект президента Владимира Зеленского «Большая реставрация», потому что на него не сделана проектно-сметная документация, а представители местной власти не определились с тем, что там должно размещаться.

На сегодняшний день в перечень объектов по Николаевской области, которые будут реконструированы по программе «Большая реставрация», включён только один объект – Николаевский художественный русский драматический театр.