Советник главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима, николаевский музыкант Владимир Алексеев рассказал, что акустические возможности Дома офицеров флота позволяют разместить там филармонию.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Владимир Алексеев также указал, что современные технологии, при правильном проектировании, фактически любое помещение могут адаптировать под необходимое звучание.

— Сто процентов могу сказать, что подходит. А все почему? Потому что изначально, исторически, в этом здании проходило огромное количество культурных мероприятий, в том числе, и музыкальных. Там все прекрасно звучит, и звучало. Но это даже не главное. Главное то, что современные технологии, в том числе, и звукоизоляционные материалы при правильном проектировании и использовании отделочных материалов фактически любое помещение могут адаптировать под то или иное звучание. Филармония — это несколько видов коллективов. Это и чисто акустические коллективы, которые должны звучать без подзвучки; это и электрические коллективы, которые должны звучать с озвучкой; это и смешанные коллективы. Поэтому акустика в помещении, в котором должна находиться филармония, она должна быть сбалансированной. Которая одинаково комфортно будет подходить и для акустических инструментов и для синхронных инструментов. Это учитывается при написании проекта. С одной стороны некоторые относятся к этому скептически, что «вот 30 лет никто не делал и сейчас ничего не будет делать», но моя позиция в этом смысле очень простая — я цепляюсь за любую возможность сделать хоть что-то в культурном плане в этом городе, — сказал Владимир Алексеев.

Он добавил, что директор Николаевской областной филармонии Александр Добровольский также поддерживает такую идею.

— Объект знаковый и никто с этим не поспорит. Ему через три года 200 лет. Если хоть у кого-то получится хоть что-то сделать — Бога ради. Документы по старому проекту найдены и должны быть актуализированы. Буквально вчера были у директора филармонии и накануне общались по телефону о реальности размещения филармонии там. ДОФ — это не только разрушенный зал, который все видят. Это второй этаж, полуподвальное помещение с окнами — не просто какой-то подвал, там есть окна, свежий воздух. Там хватает места для репетиции разных ансамблей, больших и малых, для размещения костюмерных, размещения танцевальных коллективов, административных кабинетов. Там места более, чем достаточно, — добавил Владимир Алексеев.

Советник главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима, николаевский музыкант Владимир Алексеев

Николаевский музыкант также считает хорошим решением предложение директора Дворца культуры «Молодежный» Юлии Захаровой о размещении филармонии в здании ДК после его реконструкции.

— Было бы тоже прекрасным решением. С Юлей тоже обсуждали этот момент, и было бы хорошо. Скажем так, это тоже было бы хорошим решением, такое слияние, но наши люди — не буду переходить на личности — все время чем-то недовольны. По размещению филармонии за последних пару десятков лет было больше пяти вариантов. Ни один з вариантов никого полностью не устраивает. Одним коллективам оно, дрим людям — другое, третьим — третье. Постоянно находятся какие-то моменты. ДОФ из всех озвученных ранее вариантов наиболее компромиссный и правильный. По зрителям там вполне комфортно размещается не менее 200 человек. Все это зависит от ширины кресел, расстояния между ними, потому что по этому тоже есть разные требования, — указал Владимир Алексеев.

Отметим, что ранее уже озвучивалась идея размещения филармонии в здании Дома офицеров флота. Ещё в 2016 году депутаты городского совета Николаева хотели отвести ДОФ под областную филармонию. Тогда музыканты из филармонии были недовольны такой идеей. В частности, художественный руководитель филармонии Виктория Осадчая отметила, что вместительности зала в 164 человека недостаточна для учреждения такого уровня.

— Хочу, чтобы вы нас услышали. Филармония должна принимать гастрольные концерты. На ее сцене должен помещаться симфонический оркестр. Зал филармонии должен вмещать не менее 400-500 зрительских мест, — сказала тогда Виктория Осадчая.

Напомним, что 22 декабря 2021 года глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что коллективы областной филармонии разместят в Доме офицеров флота, а проектно-сметную документацию закончат уже до апреля 2022 года. Стоимость реставрации ДОФа, по его словам, пока составляет 250-450 миллионов — окончательная цена будет зависеть от того, что именно захотят сделать на этом объекте.

Кроме этого, народный депутат Украины Александр Пасичный заявил о намерении добиться включения ДОФа и астрономической обсерватории в Николаеве в перечень объектов «Большой реставрации».

В то же время, планы включить в программу «Большая реставрация» Дом офицеров флота озвучивались и ранее. Журналист Олег Деренюга напомнил, что в августе прошлого года во время визита в Николаев Владимир Зеленский решил включить ДОФ в перечень объектов «Большой реставрации» по предложению главы парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамии. Однако в марте 2021 года НикВести писали, что ДОФ не включили в проект президента Владимира Зеленского «Большая реставрация», потому что на него не сделана проектно-сметная документация, а представители местной власти не определились с тем, что там должно размещаться.

На сегодняшний день в перечень объектов по Николаевской области, которые будут реконструированы по программе «Большая реставрация», включён только один объект – Николаевский художественный русский драматический театр.