Советник главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима, николаевский музыкант Владимир Алексеев рассказал, что акустические возможности Дома офицеров флота позволяют разместить там филармонию.
Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.
Владимир Алексеев также указал, что современные технологии, при правильном проектировании, фактически любое помещение могут адаптировать под необходимое звучание.
— Сто процентов могу сказать, что подходит. А все почему? Потому что изначально, исторически, в этом здании проходило огромное количество культурных мероприятий, в том числе, и музыкальных. Там все прекрасно звучит, и звучало. Но это даже не главное. Главное то, что современные технологии, в том числе, и звукоизоляционные материалы при правильном проектировании и использовании отделочных материалов фактически любое помещение могут адаптировать под то или иное звучание. Филармония — это несколько видов коллективов. Это и чисто акустические коллективы, которые должны звучать без подзвучки; это и электрические коллективы, которые должны звучать с озвучкой; это и смешанные коллективы. Поэтому акустика в помещении, в котором должна находиться филармония, она должна быть сбалансированной. Которая одинаково комфортно будет подходить и для акустических инструментов и для синхронных инструментов. Это учитывается при написании проекта. С одной стороны некоторые относятся к этому скептически, что «вот 30 лет никто не делал и сейчас ничего не будет делать», но моя позиция в этом смысле очень простая — я цепляюсь за любую возможность сделать хоть что-то в культурном плане в этом городе, — сказал Владимир Алексеев.
Он добавил, что директор Николаевской областной филармонии Александр Добровольский также поддерживает такую идею.
— Объект знаковый и никто с этим не поспорит. Ему через три года 200 лет. Если хоть у кого-то получится хоть что-то сделать — Бога ради. Документы по старому проекту найдены и должны быть актуализированы. Буквально вчера были у директора филармонии и накануне общались по телефону о реальности размещения филармонии там. ДОФ — это не только разрушенный зал, который все видят. Это второй этаж, полуподвальное помещение с окнами — не просто какой-то подвал, там есть окна, свежий воздух. Там хватает места для репетиции разных ансамблей, больших и малых, для размещения костюмерных, размещения танцевальных коллективов, административных кабинетов. Там места более, чем достаточно, — добавил Владимир Алексеев.
Николаевский музыкант также считает хорошим решением предложение директора Дворца культуры «Молодежный» Юлии Захаровой о размещении филармонии в здании ДК после его реконструкции.
— Было бы тоже прекрасным решением. С Юлей тоже обсуждали этот момент, и было бы хорошо. Скажем так, это тоже было бы хорошим решением, такое слияние, но наши люди — не буду переходить на личности — все время чем-то недовольны. По размещению филармонии за последних пару десятков лет было больше пяти вариантов. Ни один з вариантов никого полностью не устраивает. Одним коллективам оно, дрим людям — другое, третьим — третье. Постоянно находятся какие-то моменты. ДОФ из всех озвученных ранее вариантов наиболее компромиссный и правильный. По зрителям там вполне комфортно размещается не менее 200 человек. Все это зависит от ширины кресел, расстояния между ними, потому что по этому тоже есть разные требования, — указал Владимир Алексеев.
Отметим, что ранее уже озвучивалась идея размещения филармонии в здании Дома офицеров флота. Ещё в 2016 году депутаты городского совета Николаева хотели отвести ДОФ под областную филармонию. Тогда музыканты из филармонии были недовольны такой идеей. В частности, художественный руководитель филармонии Виктория Осадчая отметила, что вместительности зала в 164 человека недостаточна для учреждения такого уровня.
— Хочу, чтобы вы нас услышали. Филармония должна принимать гастрольные концерты. На ее сцене должен помещаться симфонический оркестр. Зал филармонии должен вмещать не менее 400-500 зрительских мест, — сказала тогда Виктория Осадчая.
Напомним, что 22 декабря 2021 года глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что коллективы областной филармонии разместят в Доме офицеров флота, а проектно-сметную документацию закончат уже до апреля 2022 года. Стоимость реставрации ДОФа, по его словам, пока составляет 250-450 миллионов — окончательная цена будет зависеть от того, что именно захотят сделать на этом объекте.
Кроме этого, народный депутат Украины Александр Пасичный заявил о намерении добиться включения ДОФа и астрономической обсерватории в Николаеве в перечень объектов «Большой реставрации».
В то же время, планы включить в программу «Большая реставрация» Дом офицеров флота озвучивались и ранее. Журналист Олег Деренюга напомнил, что в августе прошлого года во время визита в Николаев Владимир Зеленский решил включить ДОФ в перечень объектов «Большой реставрации» по предложению главы парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамии. Однако в марте 2021 года НикВести писали, что ДОФ не включили в проект президента Владимира Зеленского «Большая реставрация», потому что на него не сделана проектно-сметная документация, а представители местной власти не определились с тем, что там должно размещаться.
На сегодняшний день в перечень объектов по Николаевской области, которые будут реконструированы по программе «Большая реставрация», включён только один объект – Николаевский художественный русский драматический театр.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
Советник главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима, николаевский музыкант Владимир Алексеев рассказал, что акустические возможности Дома офицеров флота позволяют разместить там филармонию.
Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.
Владимир Алексеев также указал, что современные технологии, при правильном проектировании, фактически любое помещение могут адаптировать под необходимое звучание.
— Сто процентов могу сказать, что подходит. А все почему? Потому что изначально, исторически, в этом здании проходило огромное количество культурных мероприятий, в том числе, и музыкальных. Там все прекрасно звучит, и звучало. Но это даже не главное. Главное то, что современные технологии, в том числе, и звукоизоляционные материалы при правильном проектировании и использовании отделочных материалов фактически любое помещение могут адаптировать под то или иное звучание. Филармония — это несколько видов коллективов. Это и чисто акустические коллективы, которые должны звучать без подзвучки; это и электрические коллективы, которые должны звучать с озвучкой; это и смешанные коллективы. Поэтому акустика в помещении, в котором должна находиться филармония, она должна быть сбалансированной. Которая одинаково комфортно будет подходить и для акустических инструментов и для синхронных инструментов. Это учитывается при написании проекта. С одной стороны некоторые относятся к этому скептически, что «вот 30 лет никто не делал и сейчас ничего не будет делать», но моя позиция в этом смысле очень простая — я цепляюсь за любую возможность сделать хоть что-то в культурном плане в этом городе, — сказал Владимир Алексеев.
Он добавил, что директор Николаевской областной филармонии Александр Добровольский также поддерживает такую идею.
— Объект знаковый и никто с этим не поспорит. Ему через три года 200 лет. Если хоть у кого-то получится хоть что-то сделать — Бога ради. Документы по старому проекту найдены и должны быть актуализированы. Буквально вчера были у директора филармонии и накануне общались по телефону о реальности размещения филармонии там. ДОФ — это не только разрушенный зал, который все видят. Это второй этаж, полуподвальное помещение с окнами — не просто какой-то подвал, там есть окна, свежий воздух. Там хватает места для репетиции разных ансамблей, больших и малых, для размещения костюмерных, размещения танцевальных коллективов, административных кабинетов. Там места более, чем достаточно, — добавил Владимир Алексеев.
Николаевский музыкант также считает хорошим решением предложение директора Дворца культуры «Молодежный» Юлии Захаровой о размещении филармонии в здании ДК после его реконструкции.
— Было бы тоже прекрасным решением. С Юлей тоже обсуждали этот момент, и было бы хорошо. Скажем так, это тоже было бы хорошим решением, такое слияние, но наши люди — не буду переходить на личности — все время чем-то недовольны. По размещению филармонии за последних пару десятков лет было больше пяти вариантов. Ни один з вариантов никого полностью не устраивает. Одним коллективам оно, дрим людям — другое, третьим — третье. Постоянно находятся какие-то моменты. ДОФ из всех озвученных ранее вариантов наиболее компромиссный и правильный. По зрителям там вполне комфортно размещается не менее 200 человек. Все это зависит от ширины кресел, расстояния между ними, потому что по этому тоже есть разные требования, — указал Владимир Алексеев.
Отметим, что ранее уже озвучивалась идея размещения филармонии в здании Дома офицеров флота. Ещё в 2016 году депутаты городского совета Николаева хотели отвести ДОФ под областную филармонию. Тогда музыканты из филармонии были недовольны такой идеей. В частности, художественный руководитель филармонии Виктория Осадчая отметила, что вместительности зала в 164 человека недостаточна для учреждения такого уровня.
— Хочу, чтобы вы нас услышали. Филармония должна принимать гастрольные концерты. На ее сцене должен помещаться симфонический оркестр. Зал филармонии должен вмещать не менее 400-500 зрительских мест, — сказала тогда Виктория Осадчая.
Напомним, что 22 декабря 2021 года глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что коллективы областной филармонии разместят в Доме офицеров флота, а проектно-сметную документацию закончат уже до апреля 2022 года. Стоимость реставрации ДОФа, по его словам, пока составляет 250-450 миллионов — окончательная цена будет зависеть от того, что именно захотят сделать на этом объекте.
Кроме этого, народный депутат Украины Александр Пасичный заявил о намерении добиться включения ДОФа и астрономической обсерватории в Николаеве в перечень объектов «Большой реставрации».
В то же время, планы включить в программу «Большая реставрация» Дом офицеров флота озвучивались и ранее. Журналист Олег Деренюга напомнил, что в августе прошлого года во время визита в Николаев Владимир Зеленский решил включить ДОФ в перечень объектов «Большой реставрации» по предложению главы парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамии. Однако в марте 2021 года НикВести писали, что ДОФ не включили в проект президента Владимира Зеленского «Большая реставрация», потому что на него не сделана проектно-сметная документация, а представители местной власти не определились с тем, что там должно размещаться.
На сегодняшний день в перечень объектов по Николаевской области, которые будут реконструированы по программе «Большая реставрация», включён только один объект – Николаевский художественный русский драматический театр.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак