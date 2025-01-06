Головний архітектор Миколаєва про ідею перетворити ДОФ на науковий центр для вирішення проблем водопостачання: «Усі водоканали зможуть збиратися»

Вхід до Будинку офіцерів флоту в Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков вважає, що Будинок офіцерів флоту може стати навчально-координаційним центром для водоканалів південних регіонів.

Про це він сказав в інтервʼю на телеканалі «МАРТ».

На думку головного архітектора, якщо в майбутньому не провести реконструкцію будівлі, то ймовірно вже через 5 років вона буде втрачена. А тому він вирішив подати проєкт з реконструкції на співпрацю з міжнародними партнерами. Однак у процесі його команда дійшла думки, що функціонал будівлі потребує переосмисленні під нинішні виклики, зокрема проблеми з водою.

— Місце живе і потребує фізичних змін. Ще 5 років і будівля буде втрачена. Там є люди, які ним опікуються, вони зробили сховище, пристосували його до використання. А я займаюсь проєктом, який ми подали від Спілки архітекторів України на співпрацю з Асоціацією архітекторів Швеції. Ми були відібрані щодо реставрації Будинку офіцерів флоту. Коли ми почали, зʼявилась ідея, чому ми думаємо тільки про реставрацію, якщо потрібно думати, які виклики нам треба подолати, як місту. Якщо це муніципальна власність, а в нас немає офіцерського складу, а є потреби і виклики. Це вода. Що робити, коли немає води в Миколаєві, в Миколаївській і Херсонскій областях? Потрібно це все відновлювати, потрібні технології, інвестиції, матеріали. І коли ми про це говоримо, виходить, що європейці, які дають нам технології, мають навчати місцеві водоканали, служби. Потрібно всім їздити в Німеччину і Данію, мабуть… Цікавіше, щоб це було в Україні, а ще краще в Миколаєві, коли всі водоканали півдня могли б збиратись не в Одесі, не в Дніпрі, а в Миколаєві. Місце для такої діяльності ділової, наукової у сферах, які є чутливими для півдня України, є важливим інфраструктурним викликом. Я подумав, що можна поєднати ці функції: культурного життя і ділову в одному місці, — сказав Євген Поляков.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков. Архівне фото «МикВісті»

При цьому, як вказує посадовець, коштів з міського бюджету на створення так званого хабу використовувати не будуть, однак є можливість залучити фінансування донорів.

— В чому плюси такої функції? Можна отримати доступ до фінансування з різних джерел, з відновлення культурної спадщини, з вирішення інфраструктурних питань, пов'язаних з водопостачанням. І це вже більш сталий проєкт, який може бути реалізований швидше, з меншими викликами і з кращими рішеннями для міста Миколаєва. Останній збір Асоціації архітекторів України і Австрії показав, що саме з 12 проєктів Миколаїв був найцікавіший. І ми працювали над темами і підходимо в реставрації цього об'єкту під такі функції, це було цікаво не тільки нашій команді, а в принципі всіма 30 найкращими архітекторам України ідея була сприйнята позитивно і були різні думки, як це робити і відповідно нові партнерства. В мене немає ідеї запрошувати ці кошти з міського бюджету, тому що це колосальні кошти, але в нас є можливість отримати їх з відповідних напрямків, які фінансуються у світі, — зазначив він.



Крім того, Євген Поляков додав, що напередодні нового року за грантові кошти розробили 3D-сканування Будинку офіцерів флоту, щоб зафіксувати актуальний зовнішній вигляд памʼятки.

— 27 грудня цього року також за бюджетні кошти зі Сполучених Штатів Америки, які фінансує посольство у Польщі, зробили 3D-сканування цієї пам'ятки, щоб можна було робити просторові моделі, зберігати актуальний зовнішній вигляд, виміри. Тобто провели певну роботу на місці на передодні Нового року, незважаючи на вихідні. За що дуже дякую нашим партнерам, яким це вдалося зробити, — сказав головний архітектор.

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При цьому нагадаємо, що в червні 2024 року головний архітектор Миколаєва Євген Поляков винайшов, яким чином можна посилити українську ідентичність в памʼятці архітектури національного значення Офіцерське зібрання. Він запропонував оформити ДОФ таврійським розписом та використати при оздобленні жовто-сині кольори.

ДОФ в історії Миколаєва

Будинок офіцерів флоту звели в 1824 році за наказом командира Чорноморського флоту Олександра Грейга для організації дозвілля офіцерів-моряків та їхніх сімей. 30 серпня 1890 року в ДОФі відбувся прийом, присвячений 100-річчю Миколаєва, про що писали «НикВести» в матеріалі «Чи матиме миколаївський ДОФ шанс на відродження?».

З початку повномасштабного вторгнення ДОФ став осередком допомоги небайдужих миколаївців в обороні міста. Перше, до чого долучились містяни — виготовлення коктейлів Молотова та блокпостів. Вже пізніше Будинок офіцерів флоту трансформувався у волонтерський хаб, куди приносили речі, медикаменти, допомогу для військових.

Будинок офіцерів флоту, архівне фото «НикВести» Будинок офіцерів флоту, архівне фото «НикВести» Будинок офіцерів флоту, архівне фото «НикВести»

Будинок офіцерів флоту сьогодні

В кінці серпня 2020 року Володимир Зеленський вирішив включити ДОФ до переліку об'єктів «Великої реставрації» на пропозицію голови парламентської фракції «Слуги народу» Давида Арахамії. Однак у березні 2021 року «НикВести» повідомили, що ДОФ не включили до проекту президента, тому що на нього не зроблено проектно-кошторисну документацію, а представники місцевої влади не визначилися з тим, що там має розміщуватися.

Голова ОДА Віталій Кім повідомляв, що проблема з будівлею Будинку офіцерів флоту полягає також у тому, що влада не знає, як її використати. На той момент, за його словами, мова йшла про можливе розміщення там п'ятизіркового готелю.

Перед початком російської агресії 4 лютого 2022 року в управлінні культури Миколаївської міськради заявили, що на державному рівні рішення внести Будинок офіцерів флоту до переліку об'єктів «Великої реставрації» ухвалено.

В червні 2023 року очільник Миколаївської облради Антон Табунщик заявив, що звертався до міськради, аби вона передала ДОФ у спільну власність територіальних громад Миколаївщини. Він додав, що будівлю можна відреставрувати та розмістити там апарат і сесійну залу. Також там хочуть облаштувати кілька департаментів і обласної адміністрації.

Натомість координатор волонтерського штабу «ДОФ» Володимир Алєксєєв каже, що Будинок офіцерів флоту в Миколаєві має залишитись громадським простором, а не стати черговим бізнес-центром, рестораном чи житловим комплексом.