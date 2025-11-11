У Миколаєві нагородить авторів найкращих ідей для скверу «Захисників правопорядку»

Сквер «Захисників правопорядку» у Миколаєві. Фото: Вікіпедія

Учасники всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію реконструкції скверу «Захисників правопорядку» в Миколаєві отримають грошові премії.

Відповідне рішення мають ухвалити на найближчому засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

Конкурс проводився для вибору найкращої ідеї оновлення скверу, який розташований на перетині вулиці Садової та проспекту Центрального, з метою вшанування пам’яті захисників правопорядку.

За рішенням журі, переможцями стали:

І місце — Катерина Прокоф’єва (місто Суми) — 140 000 гривень;

ІІ місце — Анатолій Давидов (місто Київ) — 105 000 гривень;

ІІІ місце — Юрій Гарбар — 70 000 гривень;

Заохочувальна премія — Олександр Дойков (місто Київ) — 42 000 гривень.

Конкурс провели в межах Програми економічного та соціального розвитку Миколаєва на 2024–2026 роки. Його мета — створити сучасний сквер, який стане одночасно затишним місцем відпочинку та простором пам’яті для вшанування тих, хто оберігає спокій і безпеку міста.

Нагадаємо, що у вересні Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради завершив проведення відкритого всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію реконструкції скверу «Захисників правопорядку».

Конкурс став частиною міських заходів із розвитку громадських просторів та збереження історичної пам’яті про тих, хто стоїть на захисті правопорядку. Переможцями обрали:

І місце — автори: Катерина Прокоф’єва та Сергій Адаменко Сергій.

Проєкт передбачає створення сучасного, багатофункціонального та меморіального скверу, який поєднує пам’ять про захисників правопорядку з комфортним міським простором для відпочинку та спілкування. Архітектурне рішення базується на принципах мінімалізму — чіткі лінії, прості форми, природне озеленення.

Проєкт, який зайняв I місце. Фото: Департамент архіектури

Проєкт, який зайняв I місце. Фото: Департамент архіектури

ІІ місце — автори: Анатолій Давидов, Єлизавета Андрусенко.

Проєкт створює простір для вшанування захисників правопорядку. Його композиція побудована на символах: портал означає перехід від буденності до місця пам’яті, стіна пам’яті — силу, віру й спадкоємність поколінь, на ній розміщені імена загиблих. Флагшток із прапором України підкреслює державність і незалежність, а пішохідні доріжки скверу символізують «річку життя» — постійний рух і зміни.

Проєкт, який зайняв II місце. Фото: Департамент архіектури

ІІІ місце — автори: Гарбар, Ільницька, Щурова

Проєкт поєднує меморіал і зону відпочинку, символізуючи спокій, подарований захисниками правопорядку. Центральний елемент — три щити, з’єднані в коло, що уособлюють єдність і захист. Полірована сталь відбиває небо вдень, а вночі отвори з підсвіткою створюють ефект зоряного неба — символ безсмертя душ. Поруч розміщені три таблиці з написами про мужність, пильність і щоденний героїзм тих, хто боронив місто.

Проєкт, який зайняв III місце. Фото: Департамент архіектури

Також жюрі визначило додатковим заохоченням роботу ще одного київського авторського колективу у складі: Олександра Дойкова, Варвари Ігліциної, Поліни Петкової, Софії Дудніченко, Марії Булатнік та Дарії Стефанішиної.

Проєкт, який отримав заохочувальну премію. Фото: Департамент архіектури

Нагадаємо, що у 2019 році Департамент ЖКГ Миколаївської міськради витратив на капітальний ремонт скверу «Захисників правопорядку» понад 900 тисяч гривень.

Також нагадаємо, що у вересні 2024 року у Миколаєві визначили переможців конкурсу кращого проєкту реконструкції пологового будинку №3 в перинатальний центр. За результатами було обрано трьох переможців конкурсу. Перше зайняло підприємство з Києва, яке розробляло проєкт у співавторстві з благодійною норвезькою організацією «Arkitekter Uten Grenser».