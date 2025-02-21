У Миколаєві хочуть провести конкурс на кращий проєкт реконструкції скверу «Захисників правопорядку»

Сквер «Захисників правопорядку» у Миколаєві. Фото: Вікіпедія

У Миколаєві планують провести конкурс на кращий проєкт реконструкції скверу «Захисників правопорядку».

Відповідний проєкт рішення опубліковано на сайті Миколаївської міської ради.

Сквер «Захисників правопорядку» розташовується по вулиці Садовій ріг проспекту Центрального. Зазначається, що конкурс проводитимуть з метою вшанування пам’яті захисників правопорядку.

Замовником конкурсу стане департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради, який має розробити програму та умови конкурсу, а також затвердити склад конкурсного журі.

Скриншот документу

Нагадаємо, що у 2019 році Департамент ЖКГ Миколаївської міськради витратив на капітальний ремонт скверу «Захисників правопорядку» понад 900 тисяч гривень.

Також нагадаємо, що у вересні 2024 року у Миколаєві визначили переможців конкурсу кращого проєкту реконструкції пологового будинку №3 в перинатальний центр. За результатами було обрано трьох переможців конкурсу. Перше зайняло підприємство з Києва, яке розробляло проєкт у співавторстві з благодійною норвезькою організацією «Arkitekter Uten Grenser».