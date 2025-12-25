Частина миколаївців до вечора залишиться без води через ремонт мережі: адреси

Вода у Миколаєві, архівне фото: МикВісті

Сьогодні, 25 грудня, деякі будинки у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонтні роботи та аварії на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Так, до 20:00 через аварію на вулиці Безіменній, 52/2 припинили водопостачання за такими адресами:

провулок Кар'єрний,

провулок Стапельний,

вулиця Рибальська.

Орієнтовано до вечора ремонтні роботи триватимуть і на вулиці Д. Кременя, 30А.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у водоканалі прогнозують тариф до 100 гривень за куб води у Миколаєві після запуску нових очисних.