Росія вдарила по портах Одещини: є загиблий і поранені

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС

Вночі 25 грудня російські війська атакували портову та промислову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок ударів загинула людина, ще двоє отримали поранення.

За інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, пошкоджені адміністративні, виробничі та складські будівлі. На кількох об’єктах спалахнули пожежі, які загасили рятувальники.

Тіло загиблого дістали з-під завалів. Пораненим надають необхідну медичну допомогу, повідомили у ДСНС Одещини.

На місцях працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація чергових воєнних злочинів Росії.

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС

