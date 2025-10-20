  • понеділок

    20 жовтня, 2025

  • 7.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 20 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 7.9° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У заповідному парку «Дубки» у Миколаєві невідомі вирубали дерева: збитки перевищують ₴2 млн

У Миколаєві в заповідному парку «Дубки» незаконно вирубали дерева та спиляли гілки. За оцінками екологів, довкіллю завдали шкоди на понад 2,4 мільйона гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції.

У заповідному парку «Дубки» в Миколаєві незаконно вирубали дерева. Фото: ДержекоінспекціяУ заповідному парку «Дубки» в Миколаєві незаконно вирубали дерева. Фото: Держекоінспекція
У заповідному парку «Дубки» в Миколаєві незаконно вирубали дерева. Фото: ДержекоінспекціяУ заповідному парку «Дубки» в Миколаєві незаконно вирубали дерева. Фото: Держекоінспекція
У заповідному парку «Дубки» в Миколаєві незаконно вирубали дерева. Фото: ДержекоінспекціяУ заповідному парку «Дубки» в Миколаєві незаконно вирубали дерева. Фото: Держекоінспекція

Під час обстеження, встановили, що в парку обрізали гілки 58 дерев різних порід. А також, зрубали три дерева без жодних дозвільних документів.

«Відповідно до статті 30 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», у межах заповідних урочищ забороняються будь-які рубки, у тому числі санітарні чи оздоровчі, а також інші дії, що можуть порушити природні процеси в екосистемах цих територій», — нагадали у Держеконіспекції.

Наразі інспектори готують матеріали про порушення для передачі до правоохоронних органів.

Нагадаємо, що у Миколаївській області на території Національного природного парку «Бузький Гард» незаконно зрубали дуби. Правоохоронці підозрюють у цьому 37-річного жителя Первомайського району.

Останні новини про: Миколаїв

Осінній Миколаїв. Як місто дихає теплом попри прохолодну погоду
Аферисти переконали миколаївську пенсіонерку, що вона «спонсорує агресора», і забрали її заощадження
На Миколаївщині за тиждень народилось 59 дітей
Реклама

Читайте також:

новини

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївська міськрада пропонує звільнити частину орендарів від плати за комунальне майно під час війни

Аліна Квітко
новини

Віцемер Очакова здивований, що у Миколаєві сесії онлайн: «Це неповага до виборців»

Юлія Бойченко
новини

З бюджету Миколаєва збираються виділити 3,9 млн грн на закупівлю шкільних автобусів

Юлія Бойченко
новини

Бюджетний комітет Ради вирішив не забирати у громад 4% податку на доходи

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

На Миколаївщині за тиждень народилось 59 дітей
Аферисти переконали миколаївську пенсіонерку, що вона «спонсорує агресора», і забрали її заощадження
Осінній Миколаїв. Як місто дихає теплом попри прохолодну погоду

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Зеленський провів Ставку: головна увага — енергетична безпека прифронтових регіонів

5 годин тому

«Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону

Аліна Квітко

Головне сьогодні