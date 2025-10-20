У заповідному парку «Дубки» у Миколаєві невідомі вирубали дерева: збитки перевищують ₴2 млн

У Миколаєві в заповідному парку «Дубки» незаконно вирубали дерева та спиляли гілки. За оцінками екологів, довкіллю завдали шкоди на понад 2,4 мільйона гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції.

У заповідному парку «Дубки» в Миколаєві незаконно вирубали дерева. Фото: Держекоінспекція У заповідному парку «Дубки» в Миколаєві незаконно вирубали дерева. Фото: Держекоінспекція У заповідному парку «Дубки» в Миколаєві незаконно вирубали дерева. Фото: Держекоінспекція

Під час обстеження, встановили, що в парку обрізали гілки 58 дерев різних порід. А також, зрубали три дерева без жодних дозвільних документів.

«Відповідно до статті 30 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», у межах заповідних урочищ забороняються будь-які рубки, у тому числі санітарні чи оздоровчі, а також інші дії, що можуть порушити природні процеси в екосистемах цих територій», — нагадали у Держеконіспекції.

Наразі інспектори готують матеріали про порушення для передачі до правоохоронних органів.

Нагадаємо, що у Миколаївській області на території Національного природного парку «Бузький Гард» незаконно зрубали дуби. Правоохоронці підозрюють у цьому 37-річного жителя Первомайського району.