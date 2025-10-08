Жителя Миколаївщини судитимуть за вирубку дерев у заповіднику «Бузький Гард»

На Миколаївщині судитимуть чоловіка за незаконну вирубку дубів у «Бузькому Гарді». Фото: Нацполіція

У Миколаївській області на території Національного природного парку «Бузький Гард» незаконно зрубали дуби. Правоохоронці підозрюють у цьому 37-річного жителя Первомайського району.

Про це повідомили в прокуратурі Миколаївської області.

За даними поліції, 37-річний житель Мигіївської громади незаконно вирубав дуби на території заповідника для власного використання. Він перевозив деревину у власному автомобілі. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили бензопилу, транспортний засіб та спиляні дерева.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 246 Кримінального кодексу України«Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, що спричинило тяжкі наслідки». Усе вилучене направлено на експертне дослідження.

За висновками експертів, збитки, завдані довкіллю, становлять понад 93 тисячі гривень.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили чоловіку про підозру. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті.

За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

