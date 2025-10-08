  • середа

    8 жовтня, 2025

  • 14.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 14.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Жителя Миколаївщини судитимуть за вирубку дерев у заповіднику «Бузький Гард»

На Миколаївщині судитимуть чоловіка за незаконну вирубку дубів у «Бузькому Гарді». Фото: НацполіціяНа Миколаївщині судитимуть чоловіка за незаконну вирубку дубів у «Бузькому Гарді». Фото: Нацполіція

У Миколаївській області на території Національного природного парку «Бузький Гард» незаконно зрубали дуби. Правоохоронці підозрюють у цьому 37-річного жителя Первомайського району.

Про це повідомили в прокуратурі Миколаївської області.

За даними поліції, 37-річний житель Мигіївської громади незаконно вирубав дуби на території заповідника для власного використання. Він перевозив деревину у власному автомобілі. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили бензопилу, транспортний засіб та спиляні дерева.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 246 Кримінального кодексу України«Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, що спричинило тяжкі наслідки». Усе вилучене направлено на експертне дослідження.

За висновками експертів, збитки, завдані довкіллю, становлять понад 93 тисячі гривень.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили чоловіку про підозру. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті.

За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Вознесенському районі чотирьох мешканців Мостівської громади обвинувачують у незаконній вирубці дерев у захисних лісових насадженнях.

Останні новини про: Незаконна вирубка

На Миколаївщині чоловік спиляв 6 сухих дерев: шкоду оцінили в ₴57 тисяч
У Миколаєві суд взяв під варту чоловіка, який підозрюється у пропонуванні хабаря поліцейському
На Миколаївщині судитимуть групу «чорних лісорубів», які завдали шкоди довкіллю на понад ₴3 млн
Реклама

Читайте також:

новини

На дорогах Миколаївщини встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів, — Кім

Юлія Бойченко
новини

Студія 3D-друку: у Миколаєві працює освітній простір для реалізації творчих ідей

Даріна Мельничук
новини

«Якщо не збирається рада», — голова Конгресу при Президентові пояснила причини, коли потрібно вводити військові адміністрації у містах

Аліна Квітко
новини

«Проєкт масштабний», — на будівництво нових водоочисних для Миколаєва потрібно близько €120 млн

Юлія Бойченко
новини

«Діти ригають», — Кім заявив, що у громадах Миколаївщині хочуть відремонтувати дороги, де їздять шкільні автобуси

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Незаконна вирубка

На Миколаївщині судитимуть групу «чорних лісорубів», які завдали шкоди довкіллю на понад ₴3 млн
У Миколаєві суд взяв під варту чоловіка, який підозрюється у пропонуванні хабаря поліцейському
На Миколаївщині чоловік спиляв 6 сухих дерев: шкоду оцінили в ₴57 тисяч

На дорогах Миколаївщини встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів, — Кім

Виконком підтримав трирічну програму підтримки миколаївських лікарень

8 годин тому

Студія 3D-друку: у Миколаєві працює освітній простір для реалізації творчих ідей

Головне сьогодні