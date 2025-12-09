У Дніпрі в боржника конфіскували 12 дровин акації: їх продають через аукціон

Фото: Державна виконавча служба Дніпра

У Дніпрі державна виконавча служба вилучила в місцевого жителя 12 дров акації.

Це майно арештували в межах виконавчого провадження та виставили на продаж через майданчик СЕТАМ.

У службі зазначили, що дрова можуть частково покрити борг. Стартова ціна лоту 48 гривень 38 копійок. Слід зазначити, що ця подія швидко привернула увагу в соцмережах.

Скрин із сайту СЕТАМ

Користувачі активно коментують ситуацію: одні жартують, що «забрали останнє», інші пишуть, що закон діє для всіх і навіть дрібні рішення виконуються повністю.

Нагадаємо, раніше у Південноукраїнську місцевий житель обрізав п’ять гілок ялинки. Тепер йому доведеться заплатити штраф і компенсацію за шкоду природі.