Клуб

У Південноукраїнську чоловік обрізав гілки ялинки й отримав штраф менше ніж ₴3 тисячі

У Південноукраїнську місцевий житель самовільно обрізав п’ять гілок ялинки. Тепер йому доведеться заплатити штраф і компенсацію за шкоду природі.

Як повідомили в Держекоінспекції, чоловік обрізав бокові гілки дерева на висоту близько трьох метрів. За це інспектори склали адміністративний протокол і наклали штраф у 510 гривень.

Окрім цього, згідно з офіційними таксами для обчислення шкоди зеленим насадженням, порушник має сплатити ще 2275 гривень відшкодування.

У Південноукраїнську чоловік обрізав гілки ялинки і заплатив штраф меньше ₴3 тис. Фото: ДержекоінспекціяУ Південноукраїнську чоловік обрізав гілки ялинки і заплатив штраф меньше ₴3 тис. Фото: Держекоінспекція
У Південноукраїнську чоловік обрізав гілки ялинки і заплатив штраф меньше ₴3 тис. Фото: ДержекоінспекціяУ Південноукраїнську чоловік обрізав гілки ялинки і заплатив штраф меньше ₴3 тис. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, що у Миколаєві в заповідному парку «Дубки» незаконно вирубали дерева та спиляли гілки. За оцінками екологів, довкіллю завдали шкоди на понад 2,4 мільйона гривень.

У Радсадівській сільраді аудитори знайшли порушень на понад ₴3,5 млн
Миколаївські спортсменки вибороли золото Кубка України з фехтування на шаблях
На Миколаївщині підліток отруївся грибами, які сам назбирав і приготував
новини

Рада підтримала в першому читанні держбюджет-2026: громадам залишають 64% ПДФО

Аліна Квітко
новини

В Одеському зоопарку за майже ₴5 млн планують оновити опалення

Світлана Іванченко
новини

«Репортери без кордонів» номінували МикВісті на премію «Свобода преси»

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

Світлана Іванченко
новини

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
На Миколаївщині підліток отруївся грибами, які сам назбирав і приготував
Миколаївські спортсменки вибороли золото Кубка України з фехтування на шаблях
У Радсадівській сільраді аудитори знайшли порушень на понад ₴3,5 млн

Меру Первомайська повідомили про підозру у недостовірному декларуванні на понад ₴5,3 млн

У Миколаєві розриті дороги засипатимуть вже після запуску опалювального сезону

3 години тому

Місто на податках: чому скорочення ПДФО б’є по Миколаєву

Аліна Квітко

