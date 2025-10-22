У Південноукраїнську чоловік обрізав гілки ялинки й отримав штраф менше ніж ₴3 тисячі
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
17:52, 22 жовтня, 2025
-
У Південноукраїнську місцевий житель самовільно обрізав п’ять гілок ялинки. Тепер йому доведеться заплатити штраф і компенсацію за шкоду природі.
Як повідомили в Держекоінспекції, чоловік обрізав бокові гілки дерева на висоту близько трьох метрів. За це інспектори склали адміністративний протокол і наклали штраф у 510 гривень.
Окрім цього, згідно з офіційними таксами для обчислення шкоди зеленим насадженням, порушник має сплатити ще 2275 гривень відшкодування.
Нагадаємо, що у Миколаєві в заповідному парку «Дубки» незаконно вирубали дерева та спиляли гілки. За оцінками екологів, довкіллю завдали шкоди на понад 2,4 мільйона гривень.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.