У Південноукраїнську чоловік обрізав гілки ялинки й отримав штраф менше ніж ₴3 тисячі

У Південноукраїнську місцевий житель самовільно обрізав п’ять гілок ялинки. Тепер йому доведеться заплатити штраф і компенсацію за шкоду природі.

Як повідомили в Держекоінспекції, чоловік обрізав бокові гілки дерева на висоту близько трьох метрів. За це інспектори склали адміністративний протокол і наклали штраф у 510 гривень.

Окрім цього, згідно з офіційними таксами для обчислення шкоди зеленим насадженням, порушник має сплатити ще 2275 гривень відшкодування.

У Південноукраїнську чоловік обрізав гілки ялинки і заплатив штраф меньше ₴3 тис. Фото: Держекоінспекція У Південноукраїнську чоловік обрізав гілки ялинки і заплатив штраф меньше ₴3 тис. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, що у Миколаєві в заповідному парку «Дубки» незаконно вирубали дерева та спиляли гілки. За оцінками екологів, довкіллю завдали шкоди на понад 2,4 мільйона гривень.