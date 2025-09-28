На Миколаївщині судитимуть групу «чорних лісорубів», які завдали шкоди довкіллю на понад ₴3 млн. Фото ілюстративне: Нацполіція України

У Вознесенському районі чотирьох мешканців Мостівської громади обвинувачують у незаконній вирубці дерев у захисних лісових насадженнях.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, 50-річний чоловік організував злочинну схему та залучив до неї трьох своїх знайомих віком 26, 30 та 31 рік. Разом вони нібито підшуковували ділянки для вирубки та перевозили деревину до місць зберігання, де розпилювали та збували її різними шляхами. Правоохоронці наголошують, що таким чином обвинувачені регулярно знищували дерева цінних порід — зокрема ясена та гледичії. Збитки довкіллю від їхніх дій перевищили 3 мільйони гривень.

Четвірку судитимуть за частиною 4 статті 246 Кримінального кодексу України — незаконна порубка дерев, що спричинила тяжкі наслідки та вчинена групою осіб за попередньою змовою.

За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до семи років.

