Обстріли РФ по промисловому підприємству у Миколаєві завдали екозбитків на понад ₴2 млрд

Наслідки обстрілу Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

З 2022 по 2025 роки один із промислових об’єктів Миколаєва неодноразово зазнавав російських обстрілів. У результаті розмір шкоди довкіллю від засмічення земель склав 2,4 мільярда гривень.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

За даними інспекції, були засмічені земельні ділянки загальною площею понад 34 тисячі квадратних метрів. Загальний обсяг відходів сягнув більше ніж 16 тисяч кубометрів.

Отримані дані внесені до єдиного реєстру збитків, завданих довкіллю внаслідок збройної агресії РФ.

Раніше повідомлялось, що через атаки російських дронів по Миколаєву 10 квітня цього року збитки, завдані довкіллю, склали понад 94 мільйони гривень. 

