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Атаки РФ по Миколаєву завдали збиткiв довкiлля на понад ₴94 млн

Миколаїв після нічної атаки «Шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «Шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»

Унаслідок атаки російських дронів по Миколаєву 10 квітня цього року збитки, завдані довкіллю, склали понад 94 мільйони гривень. 

Такі дані оприлюднила Державна екологічна інспекція.

Після влучань БПЛА були пошкоджені житлові багатоповерхівки, адміністративні будівлі та гаражі. В результаті екологічних обстежень фахівці провели дев’ять офіційних розрахунків шкоди, заподіяної довкіллю внаслідок засмічення земельних ресурсів.

Нагадаємо, що в ніч на 10 квітня російська армія запустила групу ударних безпілотників по території Миколаївської області. Під час атаки у Миколаєві стались пожежі у двох районах. Крім того, вибуховою хвилею у Миколаєві пошкоджені близько 300 квартир.

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