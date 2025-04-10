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Близько 300 квартир пошкоджено у Миколаєві через нічну атаку, — райадміністрація

У Миколаєві через атаку у ніч на 10 квітня вибуховою хвилею пошкоджено близько 300 квартир.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів голова Заводської районної адміністрації Віктор Дмитрук.

Наразі комунальні служби і досі продовжують працювати на місцях нічних атак.

— Ведуться роботи щодо відновлення житла. Є інформація щодо 9 багатоквартирних будинків, гаражний кооператив. Багато людей залишились без нормальних умов. До ліквідації наразі залучені всі комунальні служби міста, — сказав Віктор Дмитрук.

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Удар по Миколаєву 10 квітня

Перші вибухи у місті пролунали близько 02:45, коли оосіяни безпілотниками атакували Миколаїв. Під час атаки у місті стались пожежі у двох районах. Постраждали 10 людей — двох з яких госпіталізували у лікарні, інші отримали амбулаторну допомогу. Пошкоджень, як зазначала влада, зазнали 9 багатоквартирних будинків та адмінбудівля.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва.

Крім того, 10 квітня сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївщиною 28 безпілотників «Shahed 131/136».

Фоторепортаж

Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»
Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»Миколаїв після нічної атаки «шахедів» 10 квітня. Фото: «МикВісті»

Фото: Аліса Мелік-Адамян

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