Близько 300 квартир пошкоджено у Миколаєві через нічну атаку, — райадміністрація
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- Аліса Мелік-Адамян
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15:25, 10 квітня, 2025
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У Миколаєві через атаку у ніч на 10 квітня вибуховою хвилею пошкоджено близько 300 квартир.
Про це у коментарі «МикВісті» розповів голова Заводської районної адміністрації Віктор Дмитрук.
Наразі комунальні служби і досі продовжують працювати на місцях нічних атак.
— Ведуться роботи щодо відновлення житла. Є інформація щодо 9 багатоквартирних будинків, гаражний кооператив. Багато людей залишились без нормальних умов. До ліквідації наразі залучені всі комунальні служби міста, — сказав Віктор Дмитрук.
Удар по Миколаєву 10 квітня
Перші вибухи у місті пролунали близько 02:45, коли оосіяни безпілотниками атакували Миколаїв. Під час атаки у місті стались пожежі у двох районах. Постраждали 10 людей — двох з яких госпіталізували у лікарні, інші отримали амбулаторну допомогу. Пошкоджень, як зазначала влада, зазнали 9 багатоквартирних будинків та адмінбудівля.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва.
Крім того, 10 квітня сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївщиною 28 безпілотників «Shahed 131/136».
Фоторепортаж
Фото: Аліса Мелік-Адамян
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