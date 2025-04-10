Через атаку дронами по Миколаєву пошкоджено 9 багатоповерхівок, автівки та гаражі

Пошкоджені 9 багатоквартирних будинків. Фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві внаслідок нічної атаки «Шахедів» пошкоджено 9 багатоквартирних будинків та адмінбудівля.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За словами мера, у Заводському районі через прильоти виникли пожежі, які оперативно загасили рятувальники. Крім будинків та адмінбудівлі пошкоджено 3 автомобілі та близько 30 гаражів.

«Від самого ранку на місцях працюють комунальні служби: Пілот, ЕЛУ Автодоріг, Миколаївські парки, адміністрація району. Ми вже почали закривати вибиті вікна та прибирати територію. Триває обстеження пошкоджених об’єктів», — додав міський голова.

Наслідки ударів по місту. Фото: Миколаївська ОВА Наслідки ударів по місту. Фото: Миколаївська ОВА Наслідки ударів по місту. Фото: Миколаївська ОВА

На місці прильотів працюють комунальники. Фото: Миколаївська міська рада На місці прильотів працюють комунальники. Фото: Миколаївська міська рада Пошкоджені 9 багатоквартирних будинків. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що в ніч на 10 квітня російська армія запустила групу ударних безпілотників по території Миколаївської області. Під час атаки у Миколаєві стались пожежі у двох районах. Постраждали 10 людей — двоє зараз перебувають у лікарні, інші отримали амбулаторну допомогу.