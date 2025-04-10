Через атаку дронами по Миколаєву пошкоджено 9 багатоповерхівок, автівки та гаражі
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- Альона Коханчук
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9:10, 10 квітня, 2025
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У Миколаєві внаслідок нічної атаки «Шахедів» пошкоджено 9 багатоквартирних будинків та адмінбудівля.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
За словами мера, у Заводському районі через прильоти виникли пожежі, які оперативно загасили рятувальники. Крім будинків та адмінбудівлі пошкоджено 3 автомобілі та близько 30 гаражів.
«Від самого ранку на місцях працюють комунальні служби: Пілот, ЕЛУ Автодоріг, Миколаївські парки, адміністрація району. Ми вже почали закривати вибиті вікна та прибирати територію. Триває обстеження пошкоджених об’єктів», — додав міський голова.
Нагадаємо, що в ніч на 10 квітня російська армія запустила групу ударних безпілотників по території Миколаївської області. Під час атаки у Миколаєві стались пожежі у двох районах. Постраждали 10 людей — двоє зараз перебувають у лікарні, інші отримали амбулаторну допомогу.
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