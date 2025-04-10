Миколаїв вночі атакували дронами: в двох районах сталась пожежа, поранено 10 людей

Наслідки обстрілу Миколаєва 6 квітня. Фото: «МикВісті»

В ніч на 10 квітня російська армія запустила групу ударних безпілотників по території Миколаївської області. Під час атаки у Миколаєві стались пожежі у двох районах.

Про постраждалих вночі повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Очільник області не уточнив кількість постраждалих, однак зазначив, що двох з них госпіталізували.

— Є поранені. Двох людей госпіталізували, іншим медична допомога надається на місці, — написав Віталій Кім.

Станом на ранок їх кількість становить 10 людей. У лікарні наразі 29-ти річна жінка та 59-ти річний чоловік у стані середньої тяжкості.

Через падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, три автомобілі, 30 гаражів та адміністративна будівля. Крім того виникли пожежі в квартирі та на території гаражного кооперативу, які оперативно ліквідували.

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