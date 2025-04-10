  • четвер

    10 квітня, 2025

  • 7.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 10 квітня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 7.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вночі сили ППО збили 28 «Шахедів» на Миколаївщині

Дрон-камікадзе Shahed, фото: militarnyi.comДрон-камікадзе Shahed, фото: militarnyi.com

Уночі 10 квітня сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївщиною 28 безпілотників «Shahed 131/136».

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Атака стала частиною масованого повітряного удару, який Росія здійснила по території України, випустивши загалом 145 дронів-камікадзе та безпілотників-імітаторів із різних напрямків, зокрема з Курської та Орловської областей РФ, а також з окупованого Криму, зазначають у Командуванні повітряних сил.

Загалом у різних регіонах України було збито 85 ударних БпЛА. Пошкодження зафіксовані на Донеччині, Харківщині, Київщині, Хмельниччині, Полтавщині та Миколаївщині.

Нагадаємо, що вночі 10 квітня росіяни безпілотниками атакували Миколаїв. Уламки та вибухова хвиля пошкодили дев’ять багатоповерхівок, три автомобілі, 30 гаражів і адміністративну будівлю, виникли пожежі. Поранення отримали десять людей.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни з артилерії та дронів атакували дві громади на Миколаївщині: є пошкодження
Російська армія обстріляла Херсонщину: зруйновані будинки, є загиблий і поранені
Через атаку дронами по Миколаєву пошкоджено 9 багатоповерхівок, автівки та гаражі
Реклама

Читайте також:

новини

До ₴1,3 млн зарплати на рік: Що у деклараціях мерів міст на Миколаївщині?

Юлія Бойченко
новини

Серед підозрюваних у корупції на вуличному освітленні Миколаєва — родич директора Департаменту ЖКГ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Найбільші доходи серед депутатів Миколаєва показали Капацина, Кантор і Домбровська

Аліна Квітко
новини

У справі Невінчанного допитали слідчу і судмедексперта, які оглянули труп вбитого: адвокати вкотре знайшли помилки у матеріалах

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Псують зовнішній вигляд вулиці», — на Соборній у Миколаєві знесуть п’ять платіжних терміналів та «боксерів»

Юлія Бойченко

Останні новини про: Війна в Україні

Через атаку дронами по Миколаєву пошкоджено 9 багатоповерхівок, автівки та гаражі
Російська армія обстріляла Херсонщину: зруйновані будинки, є загиблий і поранені
Росіяни з артилерії та дронів атакували дві громади на Миколаївщині: є пошкодження

Через атаку дронами по Миколаєву пошкоджено 9 багатоповерхівок, автівки та гаражі

Родич директора ДЖКХ Миколаєва підозрюється у корупції

4 години тому

До ₴1,3 млн зарплати на рік: Що у деклараціях мерів міст на Миколаївщині?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні