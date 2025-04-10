Вночі сили ППО збили 28 «Шахедів» на Миколаївщині

Уночі 10 квітня сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївщиною 28 безпілотників «Shahed 131/136».

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Атака стала частиною масованого повітряного удару, який Росія здійснила по території України, випустивши загалом 145 дронів-камікадзе та безпілотників-імітаторів із різних напрямків, зокрема з Курської та Орловської областей РФ, а також з окупованого Криму, зазначають у Командуванні повітряних сил.

Загалом у різних регіонах України було збито 85 ударних БпЛА. Пошкодження зафіксовані на Донеччині, Харківщині, Київщині, Хмельниччині, Полтавщині та Миколаївщині.

Нагадаємо, що вночі 10 квітня росіяни безпілотниками атакували Миколаїв. Уламки та вибухова хвиля пошкодили дев’ять багатоповерхівок, три автомобілі, 30 гаражів і адміністративну будівлю, виникли пожежі. Поранення отримали десять людей.