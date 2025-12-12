  • пʼятниця

Клуб

У Миколаєві 19-річна дівчина випала з вікна: в поліції кажуть, що її силоміць утримували в квартирі

Фото: НацполіціяУ Миколаєві 19-річна дівчина випала з вікна. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали 24-річного чоловіка — власника квартири на вулиці Океанівській у Миколаєві, з вікна якої 10 грудня вистрибнула дівчина. За даними слідства, її утримували в помешканні та вчиняли щодо неї протиправні дії.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Миколаївській області.

Слідство встановило, що 19-річна дівчина вистрибнула з дев’ятого поверху багатоповерхівки 10 грудня. Її госпіталізували, однак у лікарні вона померла.

Правоохоронці з’ясували, що загибла деякий час проживала у квартирі 24-річного миколаївця разом з чотирма знайомими віком від 14 до 24 років — трьома хлопцями та однією дівчиною.

«Попередньо встановлено, що щодо дівчини вчиняли протиправні дії, а також вона не могла вільно виходити з квартири через механічне блокування дверей. На момент трагедії вона перебувала зачинена в помешканні одна вже кілька годин», — повідомили в поліції.

Власника квартири затримали та повідомили про підозру за частиною 3 статті 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі людини, що спричинило тяжкі наслідки». За це йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Щодо інших мешканців квартири слідчі дії тривають. Найближчим часом суд має обрати затриманому запобіжний захід.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці затримали чоловіка, його підозрюють у доведенні до самогубства своєї 13-річної падчерки.

