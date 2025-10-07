На Київщині дівчинка-підліток скоїла самогубство: правоохоронці підозрюють вітчима

На Київщині правоохоронці затримали чоловіка, його підозрюють у доведенні до самогубства своєї 13-річної падчерки.

Про це повідомляє в Офісі генерального прокурора.

Слідчі встановили, що протягом кількох років чоловік, проживаючи разом із співмешканкою та її дітьми, змушував дівчинку виконувати важку хатню роботу, доглядати за молодшими братами та сестрами, позбавляв її можливості навчатися і відпочивати.

Вітчим також виганяв дитину з дому взимку без верхнього одягу, публічно принижував і погрожував віддати до дитбудинку. Постійний тиск і приниження спричинили тяжкі психологічні наслідки, внаслідок яких дівчинка вкоротила собі віку.

На Київщині затримали чоловіка, який міг довести 13-річну падчерку до самогубства. Фото: Офіс Генпрокуратури

Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала через повішення.

Наразі вітчиму повідомили про підозру у доведенні до самогубства, що карається від семи до десяти років тюрми. Досудове розслідування триває.

