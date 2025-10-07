  • вівторок

На Київщині дівчинка-підліток скоїла самогубство: правоохоронці підозрюють вітчима

На Київщині правоохоронці затримали чоловіка, його підозрюють у доведенні до самогубства своєї 13-річної падчерки.

Про це повідомляє в Офісі генерального прокурора.

Слідчі встановили, що протягом кількох років чоловік, проживаючи разом із співмешканкою та її дітьми, змушував дівчинку виконувати важку хатню роботу, доглядати за молодшими братами та сестрами, позбавляв її можливості навчатися і відпочивати.

Вітчим також виганяв дитину з дому взимку без верхнього одягу, публічно принижував і погрожував віддати до дитбудинку. Постійний тиск і приниження спричинили тяжкі психологічні наслідки, внаслідок яких дівчинка вкоротила собі віку.

На Київщині затримали чоловіка, який міг довести 13-річну падчерку до самогубства. Фото: Офіс ГенпрокуратуриНа Київщині затримали чоловіка, який міг довести 13-річну падчерку до самогубства. Фото: Офіс Генпрокуратури

Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала через повішення.

Наразі вітчиму повідомили про підозру у доведенні до самогубства, що карається від семи до десяти років тюрми. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялось, що Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна на столичному фунікулері.

«Діти ригають», — Кім заявив, що у громадах Миколаївщині хочуть відремонтувати дороги, де їздять шкільні автобуси

Кім: В цілях економії опалювальний сезон у Миколаєві розпочнуть пізніше

Новий водогін для Миколаєва вже запустили, але воду з нього «пити не можна» — під новий рік обіцяють додаткові очисні

«Політичні ігри не на часі», — Кім заявив, що у Миколаєві не збираються вводити міську військову адміністрацію

«Розпочали прекваліфікаційний етап тендеру», — в ЄІБ пояснили, на якому етапі зараз питання будівництва нових водоочисних для Миколаєва

Новий водогін для Миколаєва вже запустили, але воду з нього «пити не можна»

«Діти ригають», — Кім заявив, що у громадах Миколаївщині хочуть відремонтувати дороги, де їздять шкільні автобуси

​Уряд виділив прифронтовим регіонам ₴1,5 млрд для захисту енергетики та запровадив мораторій на відключення світла

