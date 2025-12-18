 У Києві з’явилося перше мобільне укриття

У Києві з’явилося перше мобільне укриття, сертифіковане ДСНС

Перше мобільне укриття встановлене в Києві. Фото: Тимур Ткаченко, FacebookПерше мобільне укриття встановлене в Києві. Фото: Тимур Ткаченко, Facebook

У Києві 18 грудня з’явилося перше первинне мобільне укриття. Міська влада запевняє, що такі захисні споруди поступово встановлюватимуть і в інших районах столиці.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Укриття облаштували за адресою вулиця Мілютенка, 19 на Лісовому масиві в Деснянському районі. За словами очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, саме в цьому районі ситуація з доступом до сховищ для мешканців залишається однією з найскладніших.

Нове укриття виготовили відповідно до державних стандартів і сертифікували в ДСНС. Під час проєктування також врахували вимоги інклюзивності. Захисну споруду вже внесли до офіційної мапи укриттів.

Перше мобільне укриття встановлене в Києві. Фото: Тимур Ткаченко, FacebookПерше мобільне укриття встановлене в Києві. Фото: Тимур Ткаченко, Facebook
Перше мобільне укриття встановлене в Києві. Фото: Тимур Ткаченко, FacebookПерше мобільне укриття встановлене в Києві. Фото: Тимур Ткаченко, Facebook

У КМВА повідомили, що в районах столиці тривають тендерні процедури, тому процес встановлення мобільних укриттів продовжиться. Об’єкт було передано місту для постійного користування за підтримки відповідального бізнесу.

Водночас, за інформацією Тимур Ткаченка, виникла проблема з подальшим утриманням укриття. За його словами, комунальні служби відмовилися брати на баланс захисну споруду, встановлену за позабюджетні кошти. Зокрема, після монтажу укриття біля кінотеатру комунальне підприємство, яке раніше погоджувалося опікуватися об’єктом, офіційно повідомило про відмову відповідати за його догляд та обслуговування.

Перше мобільне укриття встановлене в Києві. Фото: Тимур Ткаченко, FacebookПерше мобільне укриття встановлене в Києві. Фото: Тимур Ткаченко, Facebook
Перше мобільне укриття встановлене в Києві. Фото: Тимур Ткаченко, FacebookПерше мобільне укриття встановлене в Києві. Фото: Тимур Ткаченко, Facebook

Раніше Київська міська державна адміністрація заявляла, що столична влада не має права вводити мобільні укриття в експлуатацію без змін у законодавстві. Водночас КМВА відкинула такі заяви, закликавши «не прикриватися папірцями».

